Hermana del exjefe del cartel de Medellín hizo absurda confesión sobre Escobar: “Fui tan ilusa”

“Pablo me mandaba los dólares en esas cajas donde están las cajas de los inodoros, muy bien organizaditos, pero algunos llegaban muy llenos de pantano. Entonces a mí me tocaba limpiarlos, organizarlos y contarlos. Y Pablo me llamaba a cada rato -diciendo- ‘cuánto hay, cuánto hay’. Y yo le decía ‘Pablo, te voy a colgar y no te voy a volver a contestar el teléfono porque no me estás dejando...cada vez que estoy terminando, vos me llamas y tengo que volver a empezar’. Yo estaba haciendo los cómputos a mano y él me regaló una calculadora pequeñita; entonces yo fui tan ilusa de hacerle las cuentas a Pablo con esa calculadorcita (Risas). Me salían esos números todos ‘Eeeee’ (Risas). Entonces me tocó comprar una calculadora más potente”, narró Alba Marina Gaviria en el videopódcast ‘Más allá del Silencio’.