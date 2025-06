Hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, exjefe del Cartel de Cali, habló del viacrucis que vive por su apellido: “Sigo pagando”

Fernando Rodríguez Mondragón pasaría desapercibido si no fuera por el oscuro pasado que tiene su papá. Este hombre es el hijo del temido narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela, exjefe del Cartel de Cali y quien sembró terror en Colombia durante mucho tiempo.

El hijo del exjefe del cartel de Cali era propietario de la Comercializadora Fernapez, pero su vida cambió tras lo que, según dijo, hizo un ciudadano chino con el que trabajó. En diálogo con el diario El País , de Cali, explicó que él no tuvo nada que ver en el ilícito .

“Por mi edad en pandemia me fui para una finca y quedó al frente de las exportaciones un ciudadano chino que tenía un contrato con mi empresa (…) Cuando se acabó la pandemia y abrieron fronteras en China otra vez, había un acumulado de buche del pescado o vejiga natatoria, y en la última exportación que hizo metió también esas aletas de tiburón ”, comentó.

Sin embargo, explicó todo lo sucedido y hasta aportó videos en donde, de acuerdo con su relato, se ve al chino manipulando las aletas. “Todas esas pruebas se las pasé a la Fiscalía y me quedé tranquilo” , señaló.

Pasó un año así y, en medio de un control, fue capturado después de que le pasara la cédula a un uniformado y este le confirmara que había una orden de captura en su contra. “Tres días para legalizar lo de la captura y todo eso, y luego me dieron casa por cárcel”, comentó al medio caleño.

“El proceso no habría tenido la relevancia ni el amarillismo que tuvo, de no ser porque soy el hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, el jefe del cartel del Cali”, manifestó en el diálogo con el medio caleño.

“Incluso, una cooperativa en la que tenía una cuenta me mandó una carta diciendo que me suspendían el servicio porque yo era un aliado del terrorismo y el narcotráfico ”, mencionó.

Sobre el ciudadano asiático que lo metió en este problema, no volvió a saber nada. “El día que le dije que me capturaron y que por su culpa iba a ir preso 10 años, me mandó unas caritas riéndose”, concluyó.