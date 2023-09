“Hubo una estrategia para no dejar hablar a Suárez Corzo”, advierte la Fiscalía tras los polémicos traslados del exalcalde de Cúcuta

Las decisiones del Inpec, respecto del traslado del exalcalde, Ramiro Suárez Corzo, de una clínica en la ciudad de Cúcuta a la cárcel La Picota en Bogotá, se convirtieron en una novela con varios ingredientes y que enfrenta a la Fiscalía con el Instituto Penitenciario, por lo que desde el ente acusador calificaron como una “estrategia para no dejar hablar” al exalcalde, ahora testigo de un escándalo de corrupción.

SEMANA conoció un documento en poder del Tribunal Superior de Bogotá que indica en detalle los reparos de la Fiscalía con el traslado del exalcalde de Cúcuta a la cárcel La Picota, no por otro motivo, sino por el proceso de colaboración que inició Suárez Corzo para destapar la corrupción en el mismo centro de reclusión.

“No contentos con ello, deciden trasladarlo al ERE 1 del COBOG PICOTA, es decir, al sitio donde están laborando las personas contra quienes él pretende declarar, y simple y sencillamente lo dejan en una cama a su suerte, pues es una persona que no se puede valer por sus propios medios, corroborado de la misma forma por la Fiscalía”, dijo el ente acusador.

“A raíz de que se enteran en el Inpec de la intención de colaboración por parte del señor Suárez Corzo, se idearon la estrategia de no dejarlo hablar, por ello, sin escatimar costos, lo trasladan en el avión privado de la policía hacia Bogotá y de ahí en una ambulancia hacia el hospital San Carlos que es donde atienden los PPL a órdenes del INPEC que no tienen EPS y sin interesarles su estado o su condición no le permiten a la familia que sea atendido por su EPS o en la clínica asignada”, advierte el documento.