Ideam advierte “condiciones atmosféricas inestables” en Colombia: pronóstico del clima para este 13 de noviembre

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico acerca de cómo estará el clima en Colombia durante la jornada de este jueves, 13 de noviembre.

Se prevé que habrá condiciones atmosféricas inestables en amplios sectores del país, principalmente se espera una alta cobertura nubosa acompañada de lluvias de variada intensidad.

De acuerdo con la institución, las precipitaciones se concentrarán principalmente en las regiones Pacífica, Andina (centro y norte), Caribe (centro y sur), Orinoquía y Amazónica. Se estima que el agua esté presente especialmente en la tarde y noche.

Además, las mayores lluvias pueden registrarse en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Magdalena, Sucre, Bolívar, Córdoba, Cesar, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Meta, Guainía, Guaviare, Vaupés y Amazonas.

El Ideam también indicó que en el mar Caribe se prevén precipitaciones significativas en la parte occidental y suroccidental, especialmente en proximidades al golfo de Urabá. Por su parte, en el océano Pacífico se esperan condiciones mayormente nubladas, con lluvias persistentes y posibilidad de tormentas eléctricas a lo largo de toda la cuenca.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, según el reporte, se pronostica cielo con nubosidad variable y precipitaciones, con los mayores acumulados hacia el sur del archipiélago.

En el caso de Bogotá, en la mañana habrá cielo parcialmente a mayormente nublado con predominio de tiempo seco.

Ya en la tarde, se prevé cielo entre parcial a mayormente nublado, que estará acompañado de lluvias ligeras a moderadas en las localidades de Suba, Engativá, Fontibón Kennedy, Chapinero y Barrios Unidos.

Finalmente, en la noche el Ideam estima predominio de tiempo seco en gran parte de la ciudad. Sin embargo, no se descarta la probabilidad de lloviznas esporádicas.

