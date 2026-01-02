Nación

Ideam dice que habrá lluvias fuertes en la “mayor parte” de Colombia este 2 de enero de 2026: así estará el clima

La institución reveló el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en las principales ciudades del país.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
2 de enero de 2026, 11:24 a. m.
Ciclista andando bajo la lluvia en Colombia.
Ciclista andando bajo la lluvia en Colombia. Foto: Juan Carlos Sierra

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el reporte sobre cómo estará el clima en Colombia a lo largo de la jornada de este viernes, 2 de enero de 2026.

Se prevén lluvias de carácter moderado a fuerte en la mayor parte del territorio nacional. La institución indicó que la nubosidad puede concentrarse principalmente en las regiones Pacífico, Caribe y Andina.

(Foto por Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images)
Lluvias en Bogotá. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Los mayores acumulados de precipitación se estima que se registrarán en toda la cuenca del océano Pacífico colombiano, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Santander, Golfo de Urabá, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Boyacá, Caldas, Risaralda, Quindío, Cundinamarca y Tolima.

El Ideam pronosticó que las lluvias de menor intensidad podrían presentarse en el centro del Meta, Guaviare, Vaupés y Amazonas.

Bogotá

Tragedia de Año Nuevo en Bogotá: hombre asesinó a su propio hermano en medio de celebración en su casa

Bogotá

El video que publicó el alcalde Carlos Fernando Galán por cuenta del trino de Petro: “Respuesta rápida, presidente”

Medellín

Emergencia por dos incendios en Antioquia: uno completa tres días activo en Bello y otro afectó locales comerciales en Rionegro

Nación

Salario mínimo, impuestos, constituyente: Néstor Humberto Martínez explica cómo Petro tomó la vía del “totalitarismo de Venezuela”

Nación

Reportan más de 20 temblores en Colombia este jueves, 1 de enero: epicentro y magnitud de los sismos

Bogotá

“No vale la pena”: el presidente Petro trina tras el posible aumento de la tarifa de TransMilenio por el alza del salario mínimo

Nación

Video | Corrida de toros en Barbosa terminó en agresiones verbales del alcalde contra Cristian Avendaño, representante a la Cámara

Nación

Así estará el clima en Colombia este 31 de diciembre, el último día del año, según el Ideam

Nación

Ideam advierte lluvias y tormentas eléctricas para el último martes del año: pronóstico del clima para este 30 de diciembre

Nación

¿Cabañuelas de 2026? Ideam y su pronóstico del tiempo para esta semana de fin e inicio de año

Volcán Puracé este 1 de enero: Servicio Geológico mantiene el estado de alerta Naranja

En el caso de la ciudad de Bogotá, según el reporte, se tendrá cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco durante toda la mañana.

Ya en la tarde, se prevé nubosidad variable, con predominio de tiempo seco. No obstante, no se descarta que haya lluvias ligeras en algunas zonas de las localidades de Suba, Barrios Unidos, Puente Aranda y Bosa.

La Niña empieza a sentirse en Colombia: más lluvias y días fríos durante los próximos meses.
Imagen referencia de llvuias. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Raúl Palacios / El País)

Finalmente, para la noche se espera que continúe el predominio de tiempo seco en la capital del país, aunque no se descarta la probabilidad de lloviznas esporádicas.

Reportan más de 20 temblores en Colombia este jueves, 1 de enero: epicentro y magnitud de los sismos

Así estará el clima en otras ciudades principales

  • Barranquilla: durante el día de hoy se prevén lluvias ligeras a moderadas con cielo mayormente nublado (T. máx.: 33 °C).
  • Cartagena: se esperan lluvias moderadas, con cielo nublado a lo largo del día. (T. máx.: 32 °C).
  • Medellín: se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias moderadas a fuertes durante la jornada de la noche (T. máx.: 29 °C).
  • Tunja: se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 19 °C).
  • Bucaramanga: se prevé cielo entre ligera a parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, se estiman algunas probables lluvias entre ligeras y moderadas sectorizadas durante la tarde (T. máx.: 28 °C).
  • Cali: se prevé cielo mayormente nublado con lluvias entre moderadas a fuertes durante todo el día (T. máx.: 28 °C).

Más de Nación

Las autoridades ya se encuentran investigando lo sucedido en esta zona de la capital del país.

Tragedia de Año Nuevo en Bogotá: hombre asesinó a su hermano en medio de celebración en su casa

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá

El video que publicó el alcalde Carlos Fernando Galán por cuenta del trino de Petro: “Respuesta rápida, presidente”

Incendios en Bello y Rionegro, respectivamente.

Emergencia por dos incendios en Antioquia: uno completa tres días activo en Bello y otro afectó locales comerciales en Rionegro

Lluvia

Ideam dice que habrá lluvias fuertes en la “mayor parte” de Colombia este 2 de enero de 2026: así estará el clima

.

Salario mínimo, impuestos, constituyente: Néstor Humberto Martínez explica cómo Petro tomó la vía del “totalitarismo de Venezuela”

Los temblores suelen causar pánico entre la población.

Reportan más de 20 temblores en Colombia este jueves, 1 de enero: epicentro y magnitud de los sismos

El nuevo escenario implicaría un valor del pasaje cercano a los $3.550.

“No vale la pena”: el presidente Petro trina tras el posible aumento de la tarifa de TransMilenio por el alza del salario mínimo

En los videos el alcalde responde y está con quienes hacen el hostigamiento.

Video | Corrida de toros en Barbosa terminó en agresiones verbales del alcalde contra Cristian Avendaño, representante a la Cámara

El trágico hecho sucedió en Manrique.

Primer homicidio del 2026 en Medellín: asesinaron a un hombre de 48 años con machete durante una riña en Manrique

El hombre fue rescatado por los organismos de socorro.

Hallan con vida a joven deportista que estaba desaparecido en los Farallones de Cali

Noticias Destacadas