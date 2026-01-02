Ideam dice que habrá lluvias fuertes en la “mayor parte” de Colombia este 2 de enero de 2026: así estará el clima

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el reporte sobre cómo estará el clima en Colombia a lo largo de la jornada de este viernes, 2 de enero de 2026.
Se prevén lluvias de carácter moderado a fuerte en la mayor parte del territorio nacional. La institución indicó que la nubosidad puede concentrarse principalmente en las regiones Pacífico, Caribe y Andina.
Los mayores acumulados de precipitación se estima que se registrarán en toda la cuenca del océano Pacífico colombiano, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Santander, Golfo de Urabá, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Boyacá, Caldas, Risaralda, Quindío, Cundinamarca y Tolima.
El Ideam pronosticó que las lluvias de menor intensidad podrían presentarse en el centro del Meta, Guaviare, Vaupés y Amazonas.
En el caso de la ciudad de Bogotá, según el reporte, se tendrá cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco durante toda la mañana.
Ya en la tarde, se prevé nubosidad variable, con predominio de tiempo seco. No obstante, no se descarta que haya lluvias ligeras en algunas zonas de las localidades de Suba, Barrios Unidos, Puente Aranda y Bosa.
Finalmente, para la noche se espera que continúe el predominio de tiempo seco en la capital del país, aunque no se descarta la probabilidad de lloviznas esporádicas.
Así estará el clima en otras ciudades principales
- Barranquilla: durante el día de hoy se prevén lluvias ligeras a moderadas con cielo mayormente nublado (T. máx.: 33 °C).
- Cartagena: se esperan lluvias moderadas, con cielo nublado a lo largo del día. (T. máx.: 32 °C).
- Medellín: se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias moderadas a fuertes durante la jornada de la noche (T. máx.: 29 °C).
- Tunja: se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 19 °C).
- Bucaramanga: se prevé cielo entre ligera a parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, se estiman algunas probables lluvias entre ligeras y moderadas sectorizadas durante la tarde (T. máx.: 28 °C).
- Cali: se prevé cielo mayormente nublado con lluvias entre moderadas a fuertes durante todo el día (T. máx.: 28 °C).