Ideam dice que habrá lluvias fuertes en la “mayor parte” de Colombia este 2 de enero de 2026: así estará el clima

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el reporte sobre cómo estará el clima en Colombia a lo largo de la jornada de este viernes, 2 de enero de 2026.

Se prevén lluvias de carácter moderado a fuerte en la mayor parte del territorio nacional. La institución indicó que la nubosidad puede concentrarse principalmente en las regiones Pacífico, Caribe y Andina.

Lluvias en Bogotá. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Los mayores acumulados de precipitación se estima que se registrarán en toda la cuenca del océano Pacífico colombiano, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Santander, Golfo de Urabá, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Boyacá, Caldas, Risaralda, Quindío, Cundinamarca y Tolima.

El Ideam pronosticó que las lluvias de menor intensidad podrían presentarse en el centro del Meta, Guaviare, Vaupés y Amazonas.

En el caso de la ciudad de Bogotá, según el reporte, se tendrá cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco durante toda la mañana.

Ya en la tarde, se prevé nubosidad variable, con predominio de tiempo seco. No obstante, no se descarta que haya lluvias ligeras en algunas zonas de las localidades de Suba, Barrios Unidos, Puente Aranda y Bosa.

Imagen referencia de llvuias. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Raúl Palacios / El País)

Finalmente, para la noche se espera que continúe el predominio de tiempo seco en la capital del país, aunque no se descarta la probabilidad de lloviznas esporádicas.

Así estará el clima en otras ciudades principales