Reportan más de 20 temblores en Colombia este jueves, 1 de enero: epicentro y magnitud de los sismos

Un día muy movido resultó este jueves, 1 de enero, primer día del año 2026, con los más de 20 sismos que se presentaron en todo el territorio colombiano, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.

El primer sismo que se registró en el nuevo año se presentó, según las autoridades colombianas, en el municipio de Medina, en el departamento de Cundinamarca, sobre la 1:05 de la mañana.

Primer temblor de 2026 en Colombia: epicentro y magnitud del sismo de este 1 de enero

Según el servicio geológico, el movimiento telúrico presentó una magnitud de 2,0 grados y una profundidad superficial. Entre los municipios cercanos se encuentran Paratebueno (Cundinamarca) y Retrepo (Meta).

Una hora después, a las 2:06 de mañana, se registró el segundo temblor del día. El epicentro de este nuevo movimiento fue Zapatoca, en el departamento de Santander con una magnitud de 2,7 grados y una profundidad de 125 kilómetros.

A las 2:21 de la mañana el municipio de Los Santos, también en Santander, fue el epicentro de un tercer sismo en Colombia, el cual tuvo una magnitud de 2,6 grados y una profundidad de 143 kilómetros.

La Merced, en el departamento de Caldas, fue el epicentro de un nuevo temblor este primero de enero en Colombia. El evento se registró a las 2:49 de la mañana con una magnitud de 2,7 grados y una intensidad de 4. Además, presentó una profundidad superficial.

Los últimos temblores se presentaron en municipios de los departamentos de Chocó, Santader y Casanare. A las 6:15 de la tarde el epicentro se registró en Bahía Solano con una magnitud de 2,5 grados y una profundidad superficial.

En Los Santos, Santander, la magnitud alcanzó los 2 grados, con una profundidad de 141 kilómetros; mientras que en Sabanalarga, Casanare, la magnitud alcanzó los 2,6 grados y una profundidad superficial. Los sismos se presentaron a las 6:18 de la tarde y 7:48 de la noche, respectivamente.

Temblores en el primer día del año 2026

Sabanalarga, Santander

Magnitud: 2,6

2,6 Profundidad: Superficial.

Superficial. Hora local: 2026-01-01 19:48

2026-01-01 19:48 Municipios cercanos: Sabanalarga (Casanare) a 4 km, Monterrey (Casanare) a 14 km, Campohermoso (Boyacá) a 25 km.

Los Santos, Santander

Magnitud: 2,0

2,0 Profundidad: 141 km.

141 km. Hora local: 20 25-12-07 03:41

25-12-07 03:41 Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 3 km, Jordán (Santander) a 4 km, Aratoca (Santander) a 14 km.

Bahía Solano, Chocó

Magnitud: 2,5

2,5 Profundidad: 141 km.

141 km. Hora local: 20 25-12-07 03:41

25-12-07 03:41 Municipios cercanos: Cucunubá (Cundinamarca) a 5 km, Lenguazaque (Cundinamarca) a 6 km, Chocontá (Cundinamarca) a 13 km.

Los Santos, Santander

Magnitud: 2,0

2,0 Profundidad: 141 km.

141 km. Hora local: 20 25-12-07 03:41

25-12-07 03:41 Municipios cercanos: Cucunubá (Cundinamarca) a 5 km, Lenguazaque (Cundinamarca) a 6 km, Chocontá (Cundinamarca) a 13 km.

Mar Caribe

Magnitud: 2,8

2,8 Profundidad: 49 km.

49 km. Hora local: 2026-01-01 17:08

2026-01-01 17:08 Municipios cercanos: Riohacha (La Guajira) a 1 km, Dibulla (La Guajira) a 53 km, Hato Nuevo (La Guajira) a 56 km

Zapatoca, Santander

Magnitud: 2,1

2,1 Profundidad: 125 km.

125 km. Hora local: 2026-01-01 16:49

2026-01-01 16:49 Municipios cercanos: Zapatoca (Santander) a 4 km, Betulia (Santander) a 14 km, Barichara (Santander) a 16 km

Los Santos, Santander

Magnitud: 2,0

2,0 Profundidad: 137 km.

137 km. Hora local: 2026-01-01 16:36

2026-01-01 16:36 Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 2 km, Jordán (Santander) a 5 km, Aratoca (Santander) a 14 km

Los Santos, Santander

Magnitud: 2,2

2,2 Profundidad: 132 km.

132 km. Hora local: 2026-01-01 15:01

2026-01-01 15:01 Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 4 km, Jordán (Santander) a 7 km, Zapatoca (Santander) a 16 km

Los Santos, Santander

Magnitud: 2,4

2,4 Profundidad: 132 km.

132 km. Hora local: 2026-01-01 12:20

2026-01-01 12:20 Municipios cercanos: Jordán (Santander) a 1 km, Los Santos (Santander) a 2 km, Villanueva (Santander) a 11 km

Los Santos, Santander

Magnitud: 2,8

2,8 Profundidad: 135 km.

135 km. Hora local: 2026-01-01 16:36

2026-01-01 16:36 Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 2 km, Jordán (Santander) a 5 km, Aratoca (Santander) a 14 km

Los Santos, Santander

Magnitud: 2,7

2,7 Profundidad: 147 km.

147 km. Hora local: 2026-01-01 12:03

2026-01-01 12:03 Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 3 km, Jordán (Santander) a 4 km, Cepitá (Santander) a 11 km.

Buenaventura, Valle del Cauca

Magnitud: 2,5

2,5 Profundidad: 71 km.

71 km. Hora local: 2026-01-01 11:37

2026-01-01 11:37 Municipios cercanos: Dagua (Valle del Cauca) a 46 km, Jamundí (Valle del Cauca) a 49 km, Cali (Valle del Cauca) a 52 km.

Los Santos, Santander

Magnitud: 2,1

2,1 Profundidad: 136 km.

136 km. Hora local: 2026-01-01 11:16

2026-01-01 11:16 Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 2 km, Jordán (Santander) a 3 km, Aratoca (Santander) a 13 km.

Zapatoca, Santander

Magnitud: 3,1

3,1 Profundidad: 144 km.

144 km. Hora local: 2026-01-01 10:16

2026-01-01 10:16 Municipios cercanos: Zapatoca (Santander) a 10 km, Los Santos (Santander) a 12 km, Jordán (Santander) a 14 km.

Océano Pacífico

Magnitud: 2,1

2,1 Profundidad: Superficial.

Superficial. Hora local: 2026-01-01 08:56

2026-01-01 08:56 Municipios cercanos: Nuquí (Chocó) a 39 km, Bahía Solano (Mutis) (Chocó) a 44 km, Medio Atrato (Beté) (Chocó) a 89 km.

El Litoral del San Juan, Chocó

Magnitud: 2,3

2,3 Profundidad: 93 km.

93 km. Hora local: 2026-01-01 07:48

2026-01-01 07:48 Municipios cercanos: Buenaventura (Valle del Cauca) a 30 km, Calima (El Darién) (Valle del Cauca) a 33 km, Dagua (Valle del Cauca) a 40 km.

Murindó, Antioquia

Magnitud: 2,0

2,0 Profundidad: 35 km.

35 km. Hora local: 2026-01-01 05:30

2026-01-01 05:30 Municipios cercanos: Vigía del Fuerte (Antioquia) a 17 km, Bojayá (Bellavista) (Chocó) a 20 km, Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó) a 47 km.

La Merced, Caldas

Magnitud: 2,7

2,7 Profundidad: Superficial.

Superficial. Hora local: 2026-01-01 02:49

2026-01-01 02:49 Municipios cercanos: La Merced (Caldas) a 4 km, Filadelfia (Caldas) a 7 km, Aranzazu (Caldas) a 12 km.

Los Santos, Santander

Magnitud: 2,6

2,6 Profundidad: 143 km

143 km Hora local: 2026-01-01 02:21

2026-01-01 02:21 Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 4 km, Jordán (Santander) a 6 km, Aratoca (Santander) a 16 km.

Zapatoca, Santander

Magnitud: 2,7

2,7 Profundidad: 125 km.

125 km. Hora local: 2026-01-01 02:06

2026-01-01 02:06 Municipios cercanos: Betulia (Santander) a 4 km, Zapatoca (Santander) a 6 km, Los Santos (Santander) a 25 km.

Medina, Cundinamarca