Reportan más de 20 temblores en Colombia este jueves, 1 de enero: epicentro y magnitud de los sismos

El Servicio Geológico Colombiano informó que el último movimiento telúrico se registró sobre las 6:28 de la tarde.

Redacción Nación
2 de enero de 2026, 2:10 a. m.
Un nuevo movimiento telúrico se presentó finalizando la tarde de este jueves, 1 de enero.
Un nuevo movimiento telúrico se presentó finalizando la tarde de este jueves, 1 de enero. Foto: AFP

Un día muy movido resultó este jueves, 1 de enero, primer día del año 2026, con los más de 20 sismos que se presentaron en todo el territorio colombiano, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.

El primer sismo que se registró en el nuevo año se presentó, según las autoridades colombianas, en el municipio de Medina, en el departamento de Cundinamarca, sobre la 1:05 de la mañana.

Según el servicio geológico, el movimiento telúrico presentó una magnitud de 2,0 grados y una profundidad superficial. Entre los municipios cercanos se encuentran Paratebueno (Cundinamarca) y Retrepo (Meta).

Una hora después, a las 2:06 de mañana, se registró el segundo temblor del día. El epicentro de este nuevo movimiento fue Zapatoca, en el departamento de Santander con una magnitud de 2,7 grados y una profundidad de 125 kilómetros.

A las 2:21 de la mañana el municipio de Los Santos, también en Santander, fue el epicentro de un tercer sismo en Colombia, el cual tuvo una magnitud de 2,6 grados y una profundidad de 143 kilómetros.

La Merced, en el departamento de Caldas, fue el epicentro de un nuevo temblor este primero de enero en Colombia. El evento se registró a las 2:49 de la mañana con una magnitud de 2,7 grados y una intensidad de 4. Además, presentó una profundidad superficial.

Los últimos temblores se presentaron en municipios de los departamentos de Chocó, Santader y Casanare. A las 6:15 de la tarde el epicentro se registró en Bahía Solano con una magnitud de 2,5 grados y una profundidad superficial.

En Los Santos, Santander, la magnitud alcanzó los 2 grados, con una profundidad de 141 kilómetros; mientras que en Sabanalarga, Casanare, la magnitud alcanzó los 2,6 grados y una profundidad superficial. Los sismos se presentaron a las 6:18 de la tarde y 7:48 de la noche, respectivamente.

Temblores en el primer día del año 2026

Sabanalarga, Santander

  • Magnitud: 2,6
  • Profundidad: Superficial.
  • Hora local: 2026-01-01 19:48
  • Municipios cercanos: Sabanalarga (Casanare) a 4 km, Monterrey (Casanare) a 14 km, Campohermoso (Boyacá) a 25 km.

Los Santos, Santander

  • Magnitud: 2,0
  • Profundidad: 141 km.
  • Hora local: 2025-12-07 03:41
  • Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 3 km, Jordán (Santander) a 4 km, Aratoca (Santander) a 14 km.

Bahía Solano, Chocó

  • Magnitud: 2,5
  • Profundidad: 141 km.
  • Hora local: 2025-12-07 03:41
  • Municipios cercanos: Cucunubá (Cundinamarca) a 5 km, Lenguazaque (Cundinamarca) a 6 km, Chocontá (Cundinamarca) a 13 km.

Los Santos, Santander

  • Magnitud: 2,0
  • Profundidad: 141 km.
  • Hora local: 2025-12-07 03:41
  • Municipios cercanos: Cucunubá (Cundinamarca) a 5 km, Lenguazaque (Cundinamarca) a 6 km, Chocontá (Cundinamarca) a 13 km.

Mar Caribe

  • Magnitud: 2,8
  • Profundidad: 49 km.
  • Hora local: 2026-01-01 17:08
  • Municipios cercanos: Riohacha (La Guajira) a 1 km, Dibulla (La Guajira) a 53 km, Hato Nuevo (La Guajira) a 56 km

Zapatoca, Santander

  • Magnitud: 2,1
  • Profundidad: 125 km.
  • Hora local: 2026-01-01 16:49
  • Municipios cercanos: Zapatoca (Santander) a 4 km, Betulia (Santander) a 14 km, Barichara (Santander) a 16 km

Los Santos, Santander

  • Magnitud: 2,0
  • Profundidad: 137 km.
  • Hora local: 2026-01-01 16:36
  • Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 2 km, Jordán (Santander) a 5 km, Aratoca (Santander) a 14 km

Los Santos, Santander

  • Magnitud: 2,2
  • Profundidad: 132 km.
  • Hora local: 2026-01-01 15:01
  • Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 4 km, Jordán (Santander) a 7 km, Zapatoca (Santander) a 16 km

Los Santos, Santander

  • Magnitud: 2,4
  • Profundidad: 132 km.
  • Hora local: 2026-01-01 12:20
  • Municipios cercanos: Jordán (Santander) a 1 km, Los Santos (Santander) a 2 km, Villanueva (Santander) a 11 km

Los Santos, Santander

  • Magnitud: 2,8
  • Profundidad: 135 km.
  • Hora local: 2026-01-01 16:36
  • Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 2 km, Jordán (Santander) a 5 km, Aratoca (Santander) a 14 km

Los Santos, Santander

  • Magnitud: 2,7
  • Profundidad: 147 km.
  • Hora local: 2026-01-01 12:03
  • Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 3 km, Jordán (Santander) a 4 km, Cepitá (Santander) a 11 km.

Buenaventura, Valle del Cauca

  • Magnitud: 2,5
  • Profundidad: 71 km.
  • Hora local: 2026-01-01 11:37
  • Municipios cercanos: Dagua (Valle del Cauca) a 46 km, Jamundí (Valle del Cauca) a 49 km, Cali (Valle del Cauca) a 52 km.

Los Santos, Santander

  • Magnitud: 2,1
  • Profundidad: 136 km.
  • Hora local: 2026-01-01 11:16
  • Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 2 km, Jordán (Santander) a 3 km, Aratoca (Santander) a 13 km.

Zapatoca, Santander

  • Magnitud: 3,1
  • Profundidad: 144 km.
  • Hora local: 2026-01-01 10:16
  • Municipios cercanos: Zapatoca (Santander) a 10 km, Los Santos (Santander) a 12 km, Jordán (Santander) a 14 km.

Océano Pacífico

  • Magnitud: 2,1
  • Profundidad: Superficial.
  • Hora local: 2026-01-01 08:56
  • Municipios cercanos: Nuquí (Chocó) a 39 km, Bahía Solano (Mutis) (Chocó) a 44 km, Medio Atrato (Beté) (Chocó) a 89 km.

El Litoral del San Juan, Chocó

  • Magnitud: 2,3
  • Profundidad: 93 km.
  • Hora local: 2026-01-01 07:48
  • Municipios cercanos: Buenaventura (Valle del Cauca) a 30 km, Calima (El Darién) (Valle del Cauca) a 33 km, Dagua (Valle del Cauca) a 40 km.

Murindó, Antioquia

  • Magnitud: 2,0
  • Profundidad: 35 km.
  • Hora local: 2026-01-01 05:30
  • Municipios cercanos: Vigía del Fuerte (Antioquia) a 17 km, Bojayá (Bellavista) (Chocó) a 20 km, Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó) a 47 km.

La Merced, Caldas

  • Magnitud: 2,7
  • Profundidad: Superficial.
  • Hora local: 2026-01-01 02:49
  • Municipios cercanos: La Merced (Caldas) a 4 km, Filadelfia (Caldas) a 7 km, Aranzazu (Caldas) a 12 km.

Los Santos, Santander

  • Magnitud: 2,6
  • Profundidad: 143 km
  • Hora local: 2026-01-01 02:21
  • Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 4 km, Jordán (Santander) a 6 km, Aratoca (Santander) a 16 km.

Zapatoca, Santander

  • Magnitud: 2,7
  • Profundidad: 125 km.
  • Hora local: 2026-01-01 02:06
  • Municipios cercanos: Betulia (Santander) a 4 km, Zapatoca (Santander) a 6 km, Los Santos (Santander) a 25 km.

Medina, Cundinamarca

  • Magnitud: 2,0
  • Profundidad: Superficial.
  • Hora local: 2026-01-01 01:05
  • Municipios cercanos: Medina (Cundinamarca) a 9 km, Paratebueno (Cundinamarca) a 17 km, Restrepo (Meta) a 30 km.

