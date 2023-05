Imputan a hombre que amenazó de muerte a la vicepresidenta Francia Márquez por correo electrónico

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Fabián Idárraga Toro, acusado de enviar un mensaje amenazante a la vicepresidenta de la República, Francia Márquez.

De acuerdo con la investigación, Idárraga Toro, quien vive en El Carmen de Viboral, Antioquia, habría enviado un correo electrónico a la cuenta personal de la vicepresidenta el pasado 17 de marzo, “el cual contenía insultos, expresiones intimidatorias y anticipaba acciones criminales en contra de su integridad personal”, de acuerdo con la Fiscalía.

“Podemos confirmar que luego de realizar los actos urgentes, se verificó que, efectivamente, quien la amenazó se llama Fabián Idárraga Toro, habitante del departamento de Antioquia, quien fue ubicado, identificado y aceptó la responsabilidad y ser el autor del mensaje amenazante”, aseguró en marzo pasado el fiscal general, Francisco Barbosa, a medios de comunicación.

Vicepresidenta Francia Márquez recibió amenazas contra su vida por parte de Fabián Idárraga Toro.

Los elementos de prueba recolectados hasta el momento señalan a Idárraga Toro como el presunto autor del mensaje intimidante. En consecuencia, una fiscal del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos le imputó el delito de amenazas en contra de defensores de derechos humanos y/o servidores públicos.

El imputado, de 27 años, compareció ante el juez de control de garantías y, en una audiencia que se llevó a cabo en El Carmen de Viboral, no aceptó el cargo imputado por el ente acusador.

Fiscalía descarta atentado contra Francia Márquez

El fiscal general, Francisco Barbosa, descartó la versión entregada por la vicepresidente Francia Márquez sobre un intento de atentado en su contra, tras el hallazgo de explosivos en la vía que conduce a su casa en la vereda Yolombó, en Suárez, Cauca.

Sobre el artefacto que fue abandonado, el fiscal Barbosa aseguró que, luego de las verificaciones y de los análisis forenses, se estableció que ese aparato no contenía los elementos necesarios para activar un explosivo.

“Se estableció que no era un artefacto explosivo improvisado, es decir no tenía los elementos para determinar una activación y, por tanto, no se podría generar algún daño a la señora vicepresidenta, lo que se encontró fue una botella con unos cables y unos explosivos, pero ese cable no activaría la carga”, explicó el fiscal.

Los supuestos explosivos con los que pretendían atentar contra la vicepresidenta Francia Márquez. - Foto: Twitter: @FranciaMarquezM

Lo que sí advirtió el jefe del ente acusador es que adelantarán algunas investigaciones en contra del esquema de seguridad de la vicepresidenta por cuanto no estarían cumpliendo con los recorridos que ella solicita y eso genera un espacio de zozobra en la seguridad de la funcionaria.

“Haremos una investigación a todo el esquema de seguridad de la vicepresidenta de la república para efecto determinar de dónde surgieron esas hipótesis porque lo que puede estar ocurriendo es que a la señora vicepresidenta no le quieren hacer ciertos movimientos en sus territorios y generan ese tipo de circunstancias”, señaló el fiscal.

Resulta claro para la Fiscalía, luego de las investigaciones, que efectivamente no se encontraron los elementos o pruebas suficientes para determinar que el supuesto atentado tenía un artefacto explosivo que se activaría al paso de la vicepresidenta por la zona donde fue abandonado.

El fiscal también advirtió que tienen otra información de unos supuestos movimientos de explosivos en el departamento de Chocó y que motivó otro esquema de seguridad o advertencia para los recorridos que hace la vicepresidenta en esta zona del país, es una información que está en proceso de verificación

“La Fiscalía está corroborando todos los elementos para determinar si esa llamada o esa fuente no formal, es seria y así abrir una investigación tras una advertencia que se hizo de otro posible atentado contra la seguridad de la señora vicepresidenta, son tres hechos que han sido investigados por la Fiscalía”, puntualizó el jefe del ente acusador.