¿Se embolató el Ministerio de la Igualdad?, Francia Márquez dijo que la reglamentación “es responsabilidad del presidente Petro”

Pasan los días y aún es incierta la creación del Ministerio de la Igualdad, nueva cartera que fue anunciada con ‘bombos y platillos’, por parte del Gobierno nacional del Pacto Histórico y el cual se anunció que estará a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez.

En esta ocasión y frente a la demora para que entre en funcionamiento el Ministerio de la Igualdad, Francia Márquez envió un mensaje directo sobre ese panorama, recordando que es el propio presidente de la República, Gustavo Petro quien debe ponerse en la tarea de diseñar la reglamentación.

“La reglamentación es una responsabilidad del presidente de la República, Gustavo Petro y es el presidente quien tiene que definir cómo va a quedar estructurado el ministerio”, sostuvo Márquez.

Francia Márquez, vicepresidenta. - Foto: Vicepresidencia

Y agregó en una declaración que dio en la Casa de Nariño: “Nosotros por supuesto hemos trabajado con él (Petro) en ese propósito y esperamos que en los próximos días que quedan presentar la reglamentación y que le sirva a Colombia y al país”.

Palacio de Nariño. - Foto: Guillermo Torres /Semana

El Ministerio de la Igualdad hace varias semanas recibió un fuerte golpe, ya que mientras se discutía el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Petro en el Congreso se registró en su momento una votación mayoritaria por el No, el cual hundió un fondo clave para la tarea que adelantará la vicepresidenta Francia Márquez en esa cartera.

Vicepresidenta Francia Márquez en la conciliación del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro en el Congreso de la República. - Foto: Francia Márquez

Con la negativa por el artículo 266 del Plan de Desarrollo, los parlamentarios en esa ocasión rechazaron la creación del Fondo para la Igualdad y la Equidad, que se planteó como un fondo cuenta, sin personería jurídica, que sería administrado por el Ministerio de la Igualdad, que lidera la vicepresidenta.

Vicepresidenta Francia Márquez en la Conciliación del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro. - Foto: Guillermo Torres /Semana

En este fondo, que generó una fuerte controversia en el debate de aprobación del Plan de Desarrollo, se pondrían los recursos dirigidos a impulsar los programas, planes, proyectos y políticas que contribuyan a eliminar las desigualdades, dejando claridad que el mismo se regirá por el derecho público.

La vicepresidenta Francia Márquez cuenta con el Ministerio de la Igualdad, una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro. - Foto: Vicepresidencia - Darwin Torres

Sin embargo, y en medio de ese debate que se registró, de acuerdo con lo expresado por Jhon Jairo Roldán, ponente del proyecto de ley, los recursos que se manejarían en el fondo para la igualdad y la equidad, que ya están en el Presupuesto General de la Nación, serían parte de las asignaciones presupuestales del Ministerio que coordina Francia Márquez.

“Acá hay un sesgo racial que no se puede ocultar”: Francia Márquez responde a las críticas por su viaje a África

Francia Márquez, en su rendición de cuentas tras su visita a tres países de África, respondió a la polémica alrededor de los costos que tuvo el viaje, que incluyó a una amplia delegación de funcionarios, empresarios y líderes culturales. La vicepresidenta contestó las críticas contra ella asegurando que existe un “sesgo racial”.

A las críticas a la vicepresidenta, Francia Márquez por su viaje a África, se sumó un duro cuestionamiento por una imagen en la que aparece una uniformada de la Policía Nacional, que la acompañó en el periplo cargándole su bolso personal. - Foto: Claudia Bustamante/Twitter/ @cmbustamante

Un periodista le preguntó a la vicepresidenta si existe una cifra del costo total del viaje, a lo que Márquez respondió con una reflexión de las críticas que ha recibido.

“En relación a las cifras, no tengo cifras. Oí que se hizo un derecho de petición preguntando cuánto costaba el combustible del avión que nos llevaba. No sé si son cifras ciertas o no, esto no ha pasado en ningún otro gobierno ni con ninguna otra delegación”, aseguró la vicepresidenta.

Márquez aseguró que ha hecho viajes a otros lugares, incluidos destinos como Europa y Estados Unidos: “Por esos viajes yo no vi preguntar por el combustible que se gastaba el avión o por los recursos que se gastaban movilizándonos”.

“Solo pasó porque era el continente africano. Aquí hay un sesgo racial que no se puede ocultar”, indicó.

Por otro lado, Márquez tampoco dio la cifra de lo que se gastó la organización Open Society, que financió parte del viaje: “No sé, ellos directamente asumieron conseguir el hotel, los transportes y los alimentos para estas personas”.

David Racero defiende a Francia Márquez

David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, se pronunció sobre el viaje de Francia Márquez a tres países de África. El congresista dejó una constancia en la Comisión Segunda, donde arremetió contra quienes critican o se burlan de la visita oficial de la vicepresidenta.

En primer lugar, el representante Racero recalcó que se trató de una visita de Estado y no de un “paseo o una fiesta”.

David Racero sale en defensa de Francia Márquez por su viaje a África. - Foto: SEMANA

“Fue una visita de Estado. Lastimosamente, algunos periodistas y algunos que se han llamado ‘oposición inteligente’ mostraron en comentarios tan soeces la ignorancia –tan atrevida como es– respecto a lo que significa un viaje de Estado de la vicepresidenta de Colombia a tres países de África. Ignorancia que demuestra racismo, ignorancia que demuestra desconocimiento de las relaciones internacionales hoy en día, ignorancia de la importancia que significa tomarse en serio fortalecer relaciones con África”, manifestó el presidente de la Cámara de Representantes.

Por último, el representante recalcó algunas cifras del continente africano que hacen importante la visita de Márquez. Entre ellas, mencionó que cuenta con una población de 1.200 millones de personas que pueden duplicarse para 2050, que sacaron a 400 millones de personas de la pobreza en los últimos 20 años y que tiene un potencial económico de más de 3 trillones de dólares.