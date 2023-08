Indignante: Un bus escolar que transportaba a niños con discapacidad fue víctima de un intento de robo en Cali

“Son niños que no pueden caminar y esta situación quedan vulnerables, las autoridades en silencio total”, reclamó Aristizabal en X (antiguo Twitter).

Siguen los robos y la justicia por mano propia en Cali; no hay freno para la inseguridad

URGENTE Hoy 28 de agossto un bus escolar que transporaba a 15 niños con discapacidad de nuestra fundación fue víctima de un intento de robo en cali en el barrio llano verde. Son niños que no pueden caminar y esta situación quedan vulnerables, las autoridades en silencio total. pic.twitter.com/bU4zTh1U04

La Policía de Cali recuperó los guantes de Óscar Rivas, campeón mundial de boxeo

Asimismo, resaltaron que “ante esta situación se activaron las investigaciones pertinentes, así como la verificación de cámaras de videovigilancia que permitieron, entre otros, identificar las características del responsable y su recorrido después del hecho”, a pesar de esto, no se reportaron personas detenidas.

Impresionante video: en dos motos, tres ladrones interceptaron a una pareja en Cali y le robaron todo

El hecho ha causado indignación entre la comunidad, que no ha dudado en opinar en redes al respecto. “La Buitrera a esa hora, la sacaron barata”; “impresionante el nivel de delincuencia que hay en esta ciudad”; “ahora salen Jorge Iván Ospina y Jimmy Dranguet a decir que no den papaya, que eso es culpa de ellos por salir tan temprano a trabajar. Ciudad sin ley”; “Jorge Iván Ospina, mira esto es lo que has dejado en nuestra ciudad, el peor alcalde de Colombia”; “pobre mi Cali”. Han sido algunos de los comentarios rechazando el hecho y criticando la gestión del alcalde en materia de seguridad.