Insólito | En Guainía contrataron la construcción de una vía para beneficiar indígenas en una zona donde no pasaban ni camiones, ni indígenas

En la zona donde estaba proyectada la vía, no habitaban las supuestas comunidades indígenas que celebrarían la construcción, además todas las especificaciones técnicas resultaron un invento porque las condiciones geográficas no coincidían con el proyecto. Todo resultó una patraña para quedarse con el dinero de los ciudadanos.

“En ese sentido, se detectó incongruencia entre la necesidad y el motivo de la contratación. Esa intención de beneficiar a los pueblos indígenas y a otros habitantes no era cierta ni tenía sustento, puesto que en la zona donde estaban previstas las obras no había asentamientos ni grupos poblacionales, tampoco existía movimiento de camiones u operación fluvial”, explicó la Fiscalía luego de la investigación.

“De otra parte, se definió la construcción de puentes, terraplenes y drenajes en puntos donde geográficamente resultaba imposible la ejecución. Asimismo, se estableció que los diseños y estudios nunca se pusieron a disposición del consorcio contratista, lo que representó atrasos y la no culminación del proyecto”, advirtió el ente acusador.

El exgobernador no tuvo problema en aceptar responsabilidad en los hechos que fueron investigados por la Fiscalía y no parece una sorpresa, pues en su contra ya corren otras dos condenas por hechos de corrupción, así que una imputación más, aparentemente, no le quita el sueño.