Elecciones 2018: Un voto por el cambio

Iván Duque, el nuevo presidente de Colombia, alcanzó una victoria sin atenuantes. Sus 10,3 millones de votos superan los de todos sus antecesores en el cargo. Para una persona que hasta hace ocho meses los colombianos no conocían y que no había ocupado cargos visibles en el Estado, el resultado no podía ser más satisfactorio. Duque lideró una campaña que volvió a dibujar un mapa electoral parecido al que se había visto en el plebiscito de 2016 y en la primera vuelta presidencial de 2018. Su principal apoyo llegó de Antioquia y del Eje Cafetero, la tierra del uribismo, donde se explica un alto porcentaje de su margen de 2,3 millones de votos sobre Gustavo Petro.

