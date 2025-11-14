Juliana Guerrero y Jennifer Pedraza. Así será el cara a cara ante la Corte Suprema de Justicia

Para las 8:30 de la mañana de este viernes 14 de noviembre están citadas, ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza y la exasesora del Ministerio del Interior, Juliana Guerrero.

Esto después de que Juliana Guerrero denunciara por delitos informáticos y calumnia a la congresista, por los cuestionamientos que hizo sobre su hoja de vida y los títulos que presentó para ser postulada al cargo de viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad.

Para la congresista, los últimos hallazgos en la Fundación Universitaria San José permiten concluir sobre los títulos fraudulentos que registró Guerrero en su hoja de vida para llegar a ese cargo donde iba a manejar un importante presupuesto.

“Juliana Guerrero nunca pisó un salón de clases para estudiar, ni el tecnólogo ni en Contaduría Pública, pues se sabe que la universidad no cuenta con registros de notas, de asistencia, de calificaciones, de ninguno de estos dos programas”, señaló la congresista y líder estudiantil frente al más reciente pronunciamiento de la Fundación Universitaria, que anuló los títulos.

“Creo que Juliana Guerrero vino por lana y salió trasquilada”, atinó a decir la representante frente a los señalamientos que hizo la joven en su contra.

La congresista denunció ante la Fiscalía General a la joven oriunda del Cesar y a varios directivos de la Fundación Universitaria por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público.

Los polémicos contratos de Juliana Guerrero

En tres reportajes, SEMANA ha revelado los millonarios contratos que ha firmado Juliana Guerrero, entre otros, con el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la Universidad Industrial de Santander.

Esto pese a su falta de experiencia y títulos profesionales. La joven de 22 años ha tenido contratos de prestación de servicios de asesoría, seguimiento y revisión con las tres entidades.

A esto se le suma la tutela que presentó hace algunos años y con la que buscaba que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le otorgara un esquema de seguridad por los riesgos que tenía como líder política y estudiantil en el departamento del Cesar.

Juliana Guerrero | Foto: Guillermo Torres / Semana