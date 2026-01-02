Kilometro 2+200 de la vía Bogotá- Girardot opera a un solo carril por aparatoso accidente entre una volqueta y un camión

Este viernes 2 de enero se registró un fuerte accidente de tránsito en la vía Bogotá–Girardot, a la altura de la variante de Melgar (Tolima), que obligó a cerrar temporalmente la principal calzada en sentido hacia Girardot.

El incidente, ocurrido aproximadamente a dos kilómetros del ingreso a la base militar de Tolemaida, involucró una volqueta que se volcó lateralmente, bloqueando el paso vehicular y generando dificultades en la movilidad de cientos de conductores que transitaban por esta importante arteria del país.

El siniestro generó una rápida congestión vehicular, lo que afectó a conductores particulares, buses intermunicipales y transporte de carga que transitaban por la zona.

De acuerdo con los primeros reportes operativos, el conductor de uno de los vehículos fue atendido por personal de emergencia y trasladado a un centro asistencial, sin que se reportaran víctimas fatales.

Las autoridades activaron de inmediato los protocolos de atención vial, lo que incluyó el cierre preventivo del corredor, la remoción del vehículo pesado y la limpieza de la vía, debido a residuos y derrame de combustible.

Posteriormente, el tránsito fue habilitado de manera gradual con paso controlado por un solo carril, mientras se normaliza la movilidad. Las causas del accidente son materia de investigación y no se descarta una posible falla mecánica como detonante del hecho o, incluso, que se haya generado por un microsueño de alguno de los conductores.

Durante la atención de la emergencia, unidades de la Policía de Tránsito y personal operativo trabajaron en la regulación del flujo vehicular y en la prevención de nuevos incidentes, especialmente por el alto volumen de automotores que circulan por este corredor en temporada vacacional.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad, mantener la distancia entre vehículos y acatar las indicaciones del personal en carretera, mientras avanzan las labores de verificación técnica y se restablecen por completo las condiciones normales de circulación en la vía.