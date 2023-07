¿La Amazonía podría desaparecer? Ministra de Ambiente advierte sobre la deforestación

Se estima científicamente que, si la Amazonía sobrepasa el 20 % de la deforestación ya no tendría la capacidad de regenerarse

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, llegó a Leticia para el inicio de la cumbre Amazónica que busca reunir las voces y visiones de los ministros de la Amazonía, sector civil, autoridades indígenas, sector privado, científicos e investigadores.

En su llegada, Muhamad advirtió que la Amazonía ya está llegando a su punto de no retorno, por eso durante este encuentro se buscarán acciones de los ocho países que conforman el Bioma Amazónico para evitar consecuencias de catástrofe mundial.

La ministra de Ambiente estará hospedada allí hasta el próximo 8 de julio.

“Lo que está buscando Colombia es que se incluya en la declaración que el propósito principal sea que la Amazonía como bioma continental no llegue al punto de no retorno; se estima científicamente que si la Amazonía sobrepasa el 20 % de la deforestación, ya no tendría la capacidad de regenerarse y más en estas condiciones climáticas, esto empezaría a ser el fin o la muerte de la Amazonía. En este momento en la suma global de deforestación, la Amazonía está en un 17 %”, explicó la ministra.

En ese sentido, la ministra señaló que hay una voluntad política y un reconocimiento de que llegar a perder la Amazonía y llegar a un punto de no retorno tiene unas consecuencias en cambio climático mundial irreversibles.

Muhamad informó que con esta cumbre de Leticia se busca una acción de emergencia climática, que requiere el compromiso de los estados, pero también del mundo para sostener uno de sus pilares climáticos. “Las consecuencias de que la Amazonía se destruya o desaparezca son incalculables para acelerar la crisis climática en todo el planeta”, dijo.

Según la ministra, este es el primer paso de consolidación de un nuevo acuerdo para el Bioma Amazónico.

Por eso, la cumbre de Leticia busca generar los insumos técnico-científicos que se abordarán en Belém de Pará (Brasil), donde se reunirán los presidentes de los ocho países de la Amazonía.

“Tendremos a los ministros de ambiente de los países amazónicos, delegaciones de la sociedad civil, autoridades indígenas, sector privado, científicos e investigadores para trabajar en esos insumos que esperamos generen un plan claro y un proceso político para salvar la Amazonía en plena crisis climática”, aseguró Muhamad.

La ministra también destacó que para Colombia los pueblos indígenas no son un actor más, son los dueños ancestrales de la Amazonía pues sus 400 pueblos han conservado este ecosistema valioso para el mundo. Durante la Cumbre de Leticia, las autoridades indígenas y sus instituciones políticas tendrán una voz predominante en los diálogos.

¿Qué pasa si la Amazonía llega al 20 % de la deforestación?

La ministra Muhamad detalló que ‘’en la declaración borrador se esta proponiendo un compromiso de deforestación 0 al 2030′'.

Asimismo dejó saber que ‘‘Colombia tiene un papel articulador y de liderazgo político muy importante, al igual que Brasil, quien será el anfitrión de esta cumbre de presidentes y por eso tendremos el cierre de está cumbre con la presencia del presidente Gustavo Petro y de Luiz Inácio Lula da Silva‘’.

Finalmente, Susana Muhamad explicó que este es el camino hacia la Cumbre Amazónica de Brasil donde se gestará un proceso político que tiene carácter vinculante.

‘’Esperemos que esta cumbre genere un plan claro y un proceso político que permita salvar la Amazonía en plena crisis climática, el tercer pilar climático del mundo’', señala Muhamad.

La ministra se refirió a lo que podría pasar advirtiendo que ’las consecuencias son de catástrofe a nivel mundial’'.

De igual manera la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible destaca que es la primera vez que los ocho presidentes se reúnen en el marco de la Organización de Tratado en medio de la crisis climática.