Confidenciales Presidente Petro, feliz con la ministra Susana Muhamad por reconocimiento que recibió por su trabajo en la COP27

El presidente de la República, Gustavo Petro, no ocultó su felicidad hacia uno de los integrantes de su gabinete de ministros por la labor que adelantó en uno de los eventos internacionales más importantes de 2022: la Cumbre Mundial Ambiental, que se desarrolló en Egipto y el cual organizó las Naciones Unidas.

Se trata del caso puntual de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien recibió un reconocimiento por el trabajo que lideró en la COP27, en el cual se selló varias alianzas y se desarrolló un papel protagónico según el mensaje que se conoció destacando su labor.

“One of the more underappreciated stories of #COP27 is the key role Colombia and Chile’s Ministers @susanamuhamad and @Maisa_Rojas played in delivering some of the key outcomes. Along with @climatemorgan, Rojas co-chaired the historic deal to create a #LossandDamage fund”, trinó Sam Goodman.

🧵One of the more underappreciated stories of #COP27 is the key role Colombia and Chile's Ministers @susanamuhamad and @Maisa_Rojas played in delivering some of the key outcomes.



Along with @climatemorgan, Rojas co-chaired the historic deal to create a #LossandDamage fund. — Sam Goodman (@SamGRuta) November 21, 2022

El mensaje traducido que señala: “Una de las historias menos apreciadas de la #COP27 es el papel clave que desempeñaron las ministras @susanamuhamad y @Maisa_Rojas, de Colombia y Chile, en la entrega de algunos de los resultados clave. Junto con @climatemorgan, Rojas copresidió el acuerdo histórico para crear un fondo #LossandDamage”.

Y ese recibimiento no pasó desapercibido del propio presidente Gustavo Petro, quien trinó el siguiente mensaje: “Un gran reconocimiento internacional ha alcanzado el trabajo de nuestra ministra del medio ambiente, @susanamuhamad, en la #COP27 y la lucha contra la crisis climática. Colombia alcanza liderazgos mundiales”.

Un gran reconocimiento internacional ha alcanzado el trabajo de nuestra ministra del medio ambiente, @susanamuhamad, en la #COP27 y la lucha contra la crisis climática.



Colombia alcanza liderazgos mundiales. https://t.co/LD4vPyzMoi — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 22, 2022

En la Cumbre Mundial Ambiental COP27 se conoció el primer desembolso que tendrá la política del Gobierno nacional del Pacto Histórico para la protección de la Amazonía con 25 millones de dólares que donó la comunidad internacional.