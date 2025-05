La dura advertencia del frente 44 de las disidencias a empresas transportadoras en Guaviare: esto dice el audio

“A las empresas que no cumplan estas orientaciones, no nos haremos responsables de lo que les pueda ocurrir. No queremos ver ninguna clase de vehículos por la trocha ganadera, desde Agua Bonita hasta Charras; veredas como Guanapalo, Charras, Puerto Mentira, Caño Los Perros y ninguna de las demás veredas vecinas”, dice el audio.