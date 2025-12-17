Nación

La Fiscalía premió las mejores investigaciones de 2025 en todo el país. Un “ejercicio de la más organizado, focalizado y dinámico”

Los premios Enrique Low Murtra son la máxima distinción en el ente acusador, resalta el trabajo de investigadores y fiscales.

César Jiménez Flechas

César Jiménez Flechas

17 de diciembre de 2025, 6:22 p. m.
La fiscal Luz Adriana Camargo lideró una nueva entrega de premios Enrique Low Murtra, la más alta distinción para fiscales e investigadores que se destacaron por su trabajo en el ente acusador y en lo corrido de este año. Se trata de “acciones audaces, creativas, rigurosas e innovadoras de los funcionarios”, dijo la fiscal general.

El evento de reconocimiento a los funcionarios de la Fiscalía que se destacaron por su labor en la entidad, al servicio de los ciudadanos y de la investigación penal, se realizó en la ciudad de Bogotá y fue justamente la fiscal Luz Adriana Camargo la encargada de entregar los reconocimientos a los ganadores.

“Durante la ceremonia, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, expresó su reconocimiento y gratitud a los servidores por la excelencia demostrada en el cumplimiento de sus funciones, su compromiso permanente y su valiosa contribución al fortalecimiento de los objetivos institucionales”, señaló la Fiscalía tras la entrega de los reconocimientos.

La fiscal Camargo advirtió que las actividades de los funcionarios del ente acusador y que se premiaron en esta edición del Enrique Low Murtra, se destacaron por ser acciones audaces, creativas, rigurosas e innovadoras, y que en su criterio evidencia la transformación como apuesta de esta administración en la Fiscalía.

La fiscal Luz Adriana Camargo calificó de “muy delicada” la parranda de Carlos Ramón González en Nicaragua

“Gracias a la apertura de muchos al cambio, el Direccionamiento Estratégico es una realidad que estamos materializando. Hasta el momento, en los trabajos reconocidos se muestra un ejercicio de la acción penal más organizado, focalizado y dinámico. Superan las formas tradicionales de investigar caso a caso hacia un abordaje estructural del fenómeno criminal”, dijo la fiscal Camargo al entregar el premio a los ganadores.

Insistió la Fiscalía en que el resultado de una reestructuración en la entidad se observa justamente en las investigaciones que se convirtieron en los premiados de este año. Planes de priorización que se desarrollan con éxito y que se espera, den más resultados en el futuro. “Pasamos de tener un único plan de trabajo a formular 47 planes de priorización que se vienen ejecutando”, indicó la fiscal general.

La condecoración Enrique Low Murtra, es la máxima distinción institucional que exalta la excelencia, el trabajo en equipo y el desarrollo tecnológico al servicio de la justicia. Como hecho novedoso, la Fiscalía advirtió que a partir de la edición 2025, estos reconocimientos serán grupales, esto entendiendo que las investigaciones no son resultados de actividades individuales “sino primordialmente del trabajo en equipo de fiscales, policía judicial, asistentes, investigadores y analistas”.

Los premios Enrique Low Murtra son la máxima distinción en el ente acusador, resalta el trabajo de investigadores y fiscales.

