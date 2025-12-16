Suscribirse

Nación

La fiscal Luz Adriana Camargo calificó de “muy delicada” la parranda de Carlos Ramón González en Nicaragua

El exdirector del Dapre tiene una orden de captura por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

César Jiménez Flechas

César Jiménez Flechas

Periodista Semana

16 de diciembre de 2025, 7:00 p. m.
No
Carlos Ramón González pidió asilo en Nicaragua después de que terminara involucrado en el escándalo de la UNGRD. | Foto: No

Mientras los niños de La Guajira se quedaron esperando los carrotanques que se supone llevarían agua para calmar la sed en ese departamento, Carlos Ramón González, uno de los presuntos responsables del mayor escándalo de corrupción en el gobierno del presidente Gustavo Petro, aparece en un video de parranda, al parecer, en la Embajada de Colombia en Nicaragua.

Las imágenes muestran a González —sobre quien pesa una orden de captura internacional por hechos de corrupción— en una fiesta de fin de año en la embajada colombiana en ese país, un hecho que la fiscal Luz Adriana Camargo calificó de “muy delicado”, en el entendido que la embajada se considera territorio nacional.

“A mí me parece muy delicado sobre todo porque es una persona que está siendo buscada por la Fiscalía, tiene una circular roja de Interpol, entonces, aunque sabemos que tiene una condición de asilo en Nicaragua, la embajada es territorio nacional en el extranjero y tengo que evaluar cuáles son las consecuencias de esos hechos que recién han sucedido, pero en principio me parece muy delicado”, dijo la fiscal Camargo.

Carlos Ramón González era el director del Departamento Administrativo de la Presidencia y, de acuerdo con la Fiscalía, fue el determinador de los hechos de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD). Le imputaron cargos y las fiscales del caso solicitaron una medida de aseguramiento en su contra, que fue aprobada por un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.

“Le ordenó a (Olmedo) López Martínez entregar 4.000 millones de pesos a los expresidentes del Senado y Cámara de Representantes; 3.000 millones para Iván Name a través de la entonces consejera para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz, y 1.000 millones de pesos para Andrés Calle, por intermedio de Sneyder Pinilla, subdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD”, dijo la Fiscalía en la imputación de cargos.

Contexto: Parranda del prófugo Carlos Ramón González termina en investigación disciplinaria

Quien era considerado mano derecha del presidente Gustavo Petro en las decisiones más importantes del Gobierno nacional, terminó procesado por hechos de corrupción, asistió de manera virtual a las diligencias de imputación de cargos, pero cuando le fue dictada la medida de aseguramiento, salió del país rumbo a Nicaragua, donde recibió una protección especial.

“Eso quiere decir que estamos avanzando en el juicio con Carlos Ramón González, no obstante que él esté prófugo, que no se haya presentado. Lo que quiero significar con esto es que independientemente de que a esta persona se le puede hacer efectiva la circular roja que contra él pesa, nosotros seguimos en la judicialización como corresponde”, dijo la fiscal Camargo.

La jefa del ente acusador advierte que evalúan cuáles pueden ser las decisiones y consecuencias de permitir que un prófugo de la justicia llegue a territorio nacional, en este caso la Embajada de Colombia de Nicaragua, y participe de una fiesta con funcionarios públicos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estos son los cinco militares y contratistas capturados por el escándalo de posible corrupción en contrato de helicópteros MI-17

2. Moños y trenzas contra el ICE: la protesta silenciosa que recorre California

3. Experto explicó las drásticas consecuencias que viviría Verónica Alcocer por regresar a Colombia: “Restricción casi absoluta”

4. ¿Cuáles son los próximos estrenos en Cine Colombia para esta semana, del martes 16 de diciembre al 21 de diciembre?

5. Elon Musk hace historia: logra alcanzar un patrimonio de más de USD 600.000 millones y redefine la riqueza mundial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luz-Adriana-CamargoCarlos Ramón GonzálezUNGRDembajada

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.