Mientras los niños de La Guajira se quedaron esperando los carrotanques que se supone llevarían agua para calmar la sed en ese departamento, Carlos Ramón González, uno de los presuntos responsables del mayor escándalo de corrupción en el gobierno del presidente Gustavo Petro, aparece en un video de parranda, al parecer, en la Embajada de Colombia en Nicaragua.

Las imágenes muestran a González —sobre quien pesa una orden de captura internacional por hechos de corrupción— en una fiesta de fin de año en la embajada colombiana en ese país, un hecho que la fiscal Luz Adriana Camargo calificó de “muy delicado”, en el entendido que la embajada se considera territorio nacional.

La fiscal Luz Adriana Camargo aseguró que es “muy delicado” el video en el que aparece el prófugo Carlos Ramón González de parranda en la Embajada de Colombia en Nicaragua. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/wDhNt7aIRn — Revista Semana (@RevistaSemana) December 16, 2025

“A mí me parece muy delicado sobre todo porque es una persona que está siendo buscada por la Fiscalía, tiene una circular roja de Interpol, entonces, aunque sabemos que tiene una condición de asilo en Nicaragua, la embajada es territorio nacional en el extranjero y tengo que evaluar cuáles son las consecuencias de esos hechos que recién han sucedido, pero en principio me parece muy delicado”, dijo la fiscal Camargo.

Carlos Ramón González era el director del Departamento Administrativo de la Presidencia y, de acuerdo con la Fiscalía, fue el determinador de los hechos de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD). Le imputaron cargos y las fiscales del caso solicitaron una medida de aseguramiento en su contra, que fue aprobada por un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.

“Le ordenó a (Olmedo) López Martínez entregar 4.000 millones de pesos a los expresidentes del Senado y Cámara de Representantes; 3.000 millones para Iván Name a través de la entonces consejera para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz, y 1.000 millones de pesos para Andrés Calle, por intermedio de Sneyder Pinilla, subdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD”, dijo la Fiscalía en la imputación de cargos.

Quien era considerado mano derecha del presidente Gustavo Petro en las decisiones más importantes del Gobierno nacional, terminó procesado por hechos de corrupción, asistió de manera virtual a las diligencias de imputación de cargos, pero cuando le fue dictada la medida de aseguramiento, salió del país rumbo a Nicaragua, donde recibió una protección especial.

“Eso quiere decir que estamos avanzando en el juicio con Carlos Ramón González, no obstante que él esté prófugo, que no se haya presentado. Lo que quiero significar con esto es que independientemente de que a esta persona se le puede hacer efectiva la circular roja que contra él pesa, nosotros seguimos en la judicialización como corresponde”, dijo la fiscal Camargo.

La fiscal Luz Adriana Camargo advirtió que funcionarios de la Embajada de Colombia en Nicaragua podrían ser investigados por la parranda en la que aparece el prófugo Carlos Ramón González. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ihimRbeiw7 — Revista Semana (@RevistaSemana) December 16, 2025