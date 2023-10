La indignante historia de soldados amputados que ruegan por atención médica o una pensión. Más de 40 pierden la batalla contra Sanidad Militar

José Carlos quedó vivo, por lo menos una parte de él. Despierto sintió el estruendo de una bomba que estalló al paso del camión del Ejército que lo llevaba de regreso a la base. Vio como sus piernas se despedazaron y su primo quedó inmóvil. “Siempre estuve consciente, cuando me atendieron en el suelo, más de cinco horas tirado, rogando porque el suero no se acabara, con el dolor que se puede sentir con medio cuerpo desprendido”, dijo José Carlos.

“Cuando cumplí los 18 meses de servicio militar, aún estaba en terapias, pero me desafiliaron del sistema. No podía pedir citas, medicamentos, ni el tratamiento. Tampoco la bonificación mensual. Estaba en Bogotá, lejos de mi familia, solo, sin qué comer y sin cómo moverme”, contó José Carlos a SEMANA, para revelar su otra guerra, ahora legal, contra la dirección de Sanidad Militar.

“Cuando el personal de que trata el presente decreto se haya desvinculado sin derecho a la asignación de retiro, pensión de jubilación o pensión de invalidez y abandone o rehusé sin justa causa, por un término de dos meses o durante el mismo periodo no cumpla el tratamiento prescrito por la sanidad o con las indicaciones que le han sido hechas al respecto, la institución quedará exonera del reconocimiento y pago de las prestaciones económicas que de ello se deriven” , señala una respuesta que le llegó, no solo a José Carlos, sino a otros soldados que esperan algún tipo de reparación del Ejército.

“No podía hacer nada, por eso me atrasé en el proceso de rehabilitación, por lo que no pude sacar citas, no pude hacer nada. Apenas unos conceptos médicos. Me quitaron la bonificación y el servicio médico, lo mínimo para iniciar los trámites para la pensión o la indemnización”, dijo el soldado.