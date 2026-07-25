La mayoría de las emisoras del Ejército están apagadas, pese a la labor social que cumplen en zonas de violencia: dicen que no hay plata

El sistema de emisoras del Ejército de Colombia no pasa por su mejor momento. En el Catatumbo, Norte de Santander, las comunidades golpeadas por la violencia ahora no pueden escuchar la programación de una de las frecuencias del Estado, que servía de entretenimiento, pero también por donde recibían alertas de las autoridades en medio de cualquier eventualidad.

Emisoras del Ejército en Norte de Santander fuera del aire: alertan riesgos para las comunidades del Catatumbo

Cerca de un 40 por ciento de las emisoras del Ejército se encuentran fuera del aire, pues no cuentan con los permisos necesarios para su funcionamiento por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y de la Agencia Nacional del Espectro (ANE).

De acuerdo con información obtenida por esta revista, de las 93 emisoras existentes solo operan 57. Las otras 36 están fuera del aire por trámites relacionados con permisos y asuntos administrativos. En otras palabras, casi cuatro de cada diez emisoras del Ejército no están funcionando.

Cerca de un 40 por ciento de las emisoras del Ejército se encuentran fuera del aire. Foto: Suministrada a SEMANA

SEMANA conversó con un integrante de la Acción Integral del Ejército Nacional, quien bajo el anonimato aseguró que este grupo de la institución militar no cuenta con la experiencia necesaria para tener a cargo esta dependencia.

“Acá se hacen trabajos sociales, ayudas a las comunidades, pero el tema de las emisoras no debería ser competencia de nosotros, sino de las Comunicaciones Estratégicas, y que existiera un trabajo articulado en estos dos grupos. Hoy la crisis que hay es una muestra de ello porque no hay un orden administrativo, no hay unos documentos que son claves y estamos en estas. Se veía venir, pero igual uno acá solo acata las decisiones de los oficiales que están por encima de uno”, explicó.

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Aunque el uniformado indicó que tienen personal capacitado en temas de comunicación, en la parte administrativa no, y ahí se produce el conflicto que hoy tiene a estas emisoras fuera del aire porque no hay control estricto.

“Otro de los grandes problemas es que no les inyectan los recursos necesarios porque, como las emisoras no tienen la misionalidad de la Acción Integral, entonces, eso es lo complejo, porque debería todo ingresar por el equipo de comunicaciones. El desastre es grande, pero nada pasa, y salir del aire, así como así, hace que el Ejército deba pagar unas multas millonarias”, explicó.

De acuerdo con información obtenida por esta revista, de las 93 emisoras existentes solo operan 57. Foto: Suministrada a SEMANA

En medio de esta crisis, desde la Alcaldía de Pamplona, la Secretaría de Planeación Municipal y la Asociación Ambiental Renacer hicieron solicitudes formales ante las instituciones correspondientes para que volviera la señal de las emisoras, pero hasta la publicación de este informe seguían apagadas.

Por su parte, el Ejército Nacional emitió un comunicado en el que señaló que ya avanzan en el trámite de dichos permisos, pero, mientras eso ocurre, las comunidades quedan incomunicadas.

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“Los trámites ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) ya fueron radicados; no obstante, mientras se surten dichos procesos, se dispuso la suspensión temporal y preventiva de la emisión en algunas estaciones. Esta medida se adopta mientras se concluyen los procedimientos regulatorios vigentes, en estricto apego a la ley”, indicó la institución.

Lo único cierto es que, si desde el Ejército Nacional no realizan una organización estructural de la red de emisoras, este tipo de situaciones seguirán presentándose.