La otra víctima de las “chuzadas” de la Dijín demandará a la Policía. Fabiola habló con SEMANA

Los detalles que reveló el fiscal general Francisco Barbosa de la investigación por el escándalo que involucra a la ahora exjefe del gabinete del Gobierno nacional, Laura Sarabia y su niñera, destaparon un episodio de mayor gravedad. Desde la Dijín se interceptaron las comunicaciones de dos empleadas de Sarabia. Una de las víctimas habló con SEMANA.

Fabiola Perea aseguró que no entiende por qué terminó metida en este enredo, cuando, desde los 18 años, se ha dedicado a una sola cosa, trabajar en el servicio doméstico, nada relacionado con el reporte de la Policía que argumentó la necesidad de interceptar sus comunicaciones.

“Ahorita de ayer para acá, no me siento tranquila, me están metiendo a mí, mi nombre a un grupo que yo, ni siquiera soy. Ni siquiera conozco esa gente. Entonces me da miedo, me da miedo de que por ahí cualquiera me señale y Dios no lo quiera, puedan hacerme daño a mí o a mi familia…”, dijo Fabiola.

De acuerdo con la Fiscalía, los investigadores de la Dijín consignaron en los informes una información que advertía como Fabiola era una integrante del Clan del Golfo conocida con el alias de ‘La Cocinera’ y que era ella la responsable de recaudar información y llevarla hasta un cabecilla de este grupo criminal.

“Y el 30 de enero se asignó la noticia criminal y la Bogotá y el mismo 30 de enero se inventan un informe policía judicial para interceptar ilegalmente estas dos personas en una investigación contra el Clan del Golfo con el único propósito de escuchar a estas dos personas que le ayudaban a Laura Sarabia, jefe de gabinete de la presidencia de la República”, advirtió el fiscal Barbosa.

Fabiola hizo duras advertencias y aseguró que quisiera ver a la cara a los policías que están comprometidos en este escándalo de interceptaciones ilegales para que le digan a ella por qué la involucran en estos hechos y le cuenten de frente cuál es su vinculación con el Clan del Golfo, cuando lo único que ha hecho durante toda su vida es trabajar de manera honesta.

“Y quisiera verle la cara a ellos, quisiera verle la cara y que me digan en mi cara: negra, vos fuiste la que hiciste esto con el Clan del Golfo, quisiera que me lo pusieran enfrente y que me digan a mí en mi cara, cuándo me han visto ellos mi actuar de la forma como ellos dicen que yo actúo”, aseguró Fabiola.

La segunda víctima de estas interceptaciones ilegales le aseguró a SEMANA que incluso tienen pensado, con su familia, demandar a la Policía por lo que consideran un perjuicio a su dignidad, que además los deja en riesgo de seguridad, pues la misma Fabiola advierte, como desplazada de la violencia, que cualquier vinculación con estos grupos criminales, representa un peligro mayor.

“Solamente por ganar influencias, solamente por ganarse un puesto más en uno, no debe hacer una cosa de esas, por ganar influencias con los demás, si eso era lo que ellos querían, se jodieron, porque de pronto mal es que van a quedar, con el país y ante Dios porque, uno tiene que darle cuentas algún día Dios”, explicó Fabiola en diálogo con SEMANA.