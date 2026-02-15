La Procuraduría advierte que se tendrían que mover puestos de votación tras la ola invernal

La crisis producto de la ola invernal que afecta a varios departamentos de Colombia, principalmente en el norte, como Córdoba, obligó a las autoridades a fijar algunas determinaciones respecto de las próximas elecciones legislativas, programadas para el 8 de marzo.

El procurador general, Gregorio Eljach, aseguró que es necesario revisar la situación climática y cómo se está enfrentando, para determinar la necesidad de trasladar algunas mesas de votación que estaban ubicadas en zonas donde actualmente permanecen activadas las inundaciones.

Procuraduría tendrá una reunión con gobernadores. Foto: COLPRENSA

“Se teme que vaya a ver otro frente amplio y eso agrava la situación. Sigue cayendo agua de Urrá y eso no nos permite ser muy optimistas. Por eso con el señor registrador del estado civil y el contralor general”, señaló el procurador en los recorridos que adelantan como parte del programa de paz electoral.

Advierte el procurador que las reuniones incluirán a las autoridades regionales y de esta manera determinar con certeza si es posible mover los puestos de votación y de esta manera garantizar que todos los ciudadanos, incluso los afectados por la ola invernal, puedan acceder a su derecho al voto.

“No se cancelarán las elecciones”: registrador anuncia reubicación de puestos en medio de la emergencia invernal en Córdoba

“El jueves estaremos en la junta Nacional de gobernadores acompañando el proceso y presencialmente mirando dónde hay puestos que necesariamente deban moverse para revisar cuáles se quedan en su sitio y garantizar que todo ciudadano pueda votar tranquilo”, dijo Gregorio Eljach.

La decisión de mover los puestos de votación saldrá de la reunión que se adelante en el encuentro de gobernadores, donde no solo se advertirá la grave situación que viven cientos de familias por cuenta de la ola invernal, sino la necesidad de garantizar que las votaciones se adelanten en puntos que no estén afectados.

Habrá una reunión con los gobernadores para definir el traslado de puesto de votación. Foto: Consejo Nacional Electoral - API

La importancia de la visita que hizo el procurador a las regiones afectadas por la ola invernal, advierte la necesidad de tomar medidas urgentes no solo para mitigar los daños ocasionados por las inundaciones, sino lo que se requiere para garantizar que los ciudadanos incluso los más afectados puedan acceder a los puestos de votación.