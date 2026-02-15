Nación

La Procuraduría advierte que se tendrían que mover puestos de votación tras la ola invernal

El propio procurador señaló que habrá una reunión con la Registraduría para definir las medidas.

Redacción Semana
15 de febrero de 2026, 1:25 p. m.
El procurador general, Gregorio Eljach advirtió la necesidad de garantizar los puestos de votación.
La crisis producto de la ola invernal que afecta a varios departamentos de Colombia, principalmente en el norte, como Córdoba, obligó a las autoridades a fijar algunas determinaciones respecto de las próximas elecciones legislativas, programadas para el 8 de marzo.

El procurador general, Gregorio Eljach, aseguró que es necesario revisar la situación climática y cómo se está enfrentando, para determinar la necesidad de trasladar algunas mesas de votación que estaban ubicadas en zonas donde actualmente permanecen activadas las inundaciones.

Procuraduría tendrá una reunión con gobernadores. Foto: COLPRENSA

“Se teme que vaya a ver otro frente amplio y eso agrava la situación. Sigue cayendo agua de Urrá y eso no nos permite ser muy optimistas. Por eso con el señor registrador del estado civil y el contralor general”, señaló el procurador en los recorridos que adelantan como parte del programa de paz electoral.

Advierte el procurador que las reuniones incluirán a las autoridades regionales y de esta manera determinar con certeza si es posible mover los puestos de votación y de esta manera garantizar que todos los ciudadanos, incluso los afectados por la ola invernal, puedan acceder a su derecho al voto.

