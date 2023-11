La reducción de las tarifas del Soat no aumentó el número de asegurados y, en cambio, puso en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema: Contraloría

La Contraloría general reveló que, tal y como lo advirtieron desde el lado de las aseguradoras, el descuento en las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, que se hizo el año pasado, no resolvió los problemas de siniestralidad ni de evasión y fraude y, en cambio, agudizó la crisis financiera.

“La aplicación de rangos diferenciales en las tarifas sí tuvieron la potencialidad de impactar de manera negativa los recursos destinados para la atención de víctimas de siniestros viales y la medida no tuvo la capacidad para promover la adquisición del Soat y, por lo tanto, reducir la evasión”, advierte la Contraloría.

“Al no lograr el aumento de asegurados con la póliza Soat y con la reducción de la tarifa, se vienen disminuyendo las contribuciones y transferencias de ley para la Agencia Nacional de Seguridad Vial, así como los recursos que administra la Adres, del Fondo de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -Fonsat- destinados al pago de siniestros ocasionados por vehículos no identificados o no asegurados y otros recursos de la contribución destinados para la cofinanciación del Régimen Subsidiado; monto que se estima supera los $300.000 millones, para 2023, con base en información suministrada por la Adres”, agregó la Contraloría.