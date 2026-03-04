Judiciales

Las irregularidades que rodean el millonario contrato por brazaletes electrónicos para detenidos

La Procuraduría General abrió una investigación preliminar.

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 9:59 a. m.
Celulares, cuchillos, estupefacientes, licor y hasta licuadoras encontró el Inpec en las celdas de la cárcel La Picota.
Por las presuntas irregularidades que rodearon la celebración y ejecución del contrato de brazaletes electrónicos de monitoreo para detenidos, la Procuraduría General abrió una investigación en contra de funcionarios de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

El organismo de control disciplinario intenta identificar si en la adjudicación a la Unión Temporal Utefectiva se presentó una irregularidad mediante el ocultamiento de fallas técnicas y operativas en el suministro para el monitoreo de detenidos, pese a los millonarios pagos.

La Uspec adjudicó el contrato de brazaletes electrónicos por más de $110 mil millones a la Unión Temporal Efectiva

En la queja radicada se advierte que el contrato bilateral suscrito en el 2025 se habría adjudicado a dedo, con ocultamiento de fallas técnicas y operativas por parte de funcionarios de la USPEC y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

En diciembre de 2023, en el proceso de licitación, empezaron a sonar las primeras alertas de irregularidad frente a la entrega del millonario contrato.

