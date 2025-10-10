Suscribirse

Nación

Lo que había detrás de una droguería en Barranquilla: tenían más de 25.000 medicamentos vencidos y era punto de venta ilegal

Autoridades desmantelaron una farmacia clandestina que vendía medicamentos falsificados, vencidos y de uso institucional.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

11 de octubre de 2025, 2:41 a. m.
Pese a la prohibición de venta de dichos medicamentos, la red de distribución irregular de medicinas los estaba distribuyendo de manera ilegal en distintas farmacias de la capital colombiana.
Los lotes fueron embalados y puestos a disposición de las autoridades | Foto: Policía Nacional

La Fiscalía y la Policía entraron a un local del norte de Barranquilla y sacaron lo que parecía una farmacia clandestina, pero era una amenaza silenciosa: 25.330 unidades de medicamentos vencidos, falsificados y de uso institucional, con un valor comercial superior a los 115 millones de pesos. Lo que encontraron no eran solo cajas: eran riesgos y errores envasados en las etiquetas.

El operativo comenzó como una diligencia de registro y allanamiento en el marco de las labores conjuntas contra el contrabando y el comercio ilegal. La Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, actuó sobre un establecimiento que funcionaba sin las condiciones sanitarias exigidas.

Contexto: Cuestionada paz total de Petro podría traer a jefes de ‘Pepes’ y ‘Costeños’ a cárceles de Barranquilla

Dentro había analgésicos, antibióticos, relajantes musculares, antihipertensivos y otros productos de control —medicamentos cuya manipulación, conservación y trazabilidad exigen registros y cadena de custodia que en ese lugar, según las autoridades, nunca existieron.

Había medicamentos que estaban vencidos, como también otros que son de uso exclusivo de instituciones sanitarias cuya venta al público está prohibida.
Había medicamentos que estaban vencidos, como también otros que son de uso exclusivo de instituciones sanitarias cuya venta al público está prohibida. | Foto: Policía Nacional

Los lotes fueron embalados y puestos a disposición de las autoridades sanitarias para los análisis técnicos. Esos exámenes —que harán Invima— deberán determinar si los fármacos contienen ingredientes activos, si fueron adulterados o simplemente rellenados con sustancias ineficaces o dañinas.

Mientras tanto, la Fiscalía abrió las investigaciones: el hallazgo puede configurar delitos como la enajenación ilegal de medicamentos, la usurpación de derechos de propiedad industrial y la corrupción de productos médicos.

El golpe en Barranquilla no es un hecho aislado. En septiembre la Policía de Tránsito decomisó más de 900 unidades cerca del puente Pumarejo, valoradas en alrededor de 30 millones de pesos; en julio una operación con la Policía Judicial y el Invima sacó del mercado más de 22.000 unidades desde bodegas clandestinas en el centro de la ciudad.

A nivel nacional, las cifras que las autoridades han reportado en diferentes operativos suman decenas de miles de unidades: en ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Villavicencio y Cúcuta se han incautado cientos de miles de productos que no cumplen con controles sanitarios.

Contexto: Asesinan a adulto mayor que se opuso a un atraco en Barranquilla: esto se sabe

La Fiscalía, ahora con las pruebas en custodia, deberá reconstruir rutas de suministro y el posible vínculo de estos lotes con redes más grandes que operan en el Caribe. Los análisis técnicos —que incluyen verificación de la composición de los productos y trazabilidad— serán clave para determinar si estos fármacos provienen de contrabando, fábricas clandestinas o de adulteración local.

Además, las autoridades investigarán si las etiquetas fueron suplantadas para simular marcas reconocidas y si existió alguna complicidad en la cadena de distribución.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Canal y hora para ver la definición de la serie divisional entre Brewers y Cubs

2. Esto se sabe sobre el asesinato de Fede Dorcaz, el cantante argentino que perdió la vida en México

3. Lo que había detrás de una droguería en Barranquilla: tenían más de 25.000 medicamentos vencidos y era punto de venta ilegal

4. Walter Mercado: números mágicos para el sábado, 11 de octubre y horóscopo para los 12 signos

5. Le cae millonaria sanción al América de Cali: Dimayor la hizo oficial y dio contundente razón

LEER MENOS

Noticias relacionadas

medicamentos ilegalesBarranquilla

Noticias Destacadas

Pese a la prohibición de venta de dichos medicamentos, la red de distribución irregular de medicinas los estaba distribuyendo de manera ilegal en distintas farmacias de la capital colombiana.

Lo que había detrás de una droguería en Barranquilla: tenían más de 25.000 medicamentos vencidos y era punto de venta ilegal

Mujeres en el campo

Las mujeres rurales se enfrentan a grandes retos como la desigualdad de oportunidades y las barreras culturales

Redacción Semana
Instalación del Congreso 2025: habla el presidente Gustavo Petro

Efraín Cepeda, senador y precandidato presidencial, es uno de los salpicados por Álvaro Ashton de haber firmado alianzas con grupos paramilitares

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.