Asesinan a adulto mayor que se opuso a un atraco en Barranquilla: esto se sabe

La Policía Metropolitana anunció que el presunto responsable de este hecho fue capturado en una rápida reacción.

10 de octubre de 2025, 8:03 p. m.
Centro asistencial donde falleció el hombre tras resultar herido en atraco.

Los hechos de inseguridad se siguen registrando en Barranquilla pese a los controles intensos que vienen adelantando desde la Policía Metropolitana. Este viernes, 10 de octubre, se conoció el asesinato de un adulto mayor que se opuso a un atraco en el sector de Puerta Dorada.

La víctima fue identificada por las autoridades judiciales como Fredy José Torres Díaz, de 61 años, quien recibió varias heridas con arma blanca, quedando tendido sobre una de las calles de esta zona de la capital del Atlántico.

La víctima fue auxiliada por las autoridades, quienes la trasladaron hasta un centro asistencial cercano, pero murió por la gravedad de las lesiones que sufrió en varias parte de su cuerpo.

Tras este ataque con arma blanca, la Policía Metropolitana desplegó todo un operativo en la zona, logrando la captura de un joven que sería el presunto responsable de este atraco, que terminó en homicidio y fue identificado como Heider Alberto Murcia Moreno, de 21 años.

Fiscalía revela escalofriante escena de cómo peligroso integrante de Los Costeños asesinó a su excompañera sentimental
Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla.

Al presunto asesino lo trasladaron hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización por el delito de homicidio. En las próximas horas será presentado ante un juez con funciones de control de garantías para el inicio de las audiencias preliminares.

A su turno, el brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, lamentó lo ocurrido y sostuvo que seguirán los controles en los diferentes puntos de la ciudad con el fin de evitar este tipo de casos.

“Todos nuestros hombres y mujeres están en Barranquilla realizando las caravanas de seguridad con las que estamos llegando a las zonas más complejas para requisar y verificar los antecedentes de las personas”, explicó el alto oficial.

Cuestionada paz total de Petro podría traer a jefes de 'Pepes' y 'Costeños' a cárceles de Barranquilla
Policía de Barranquilla intensifica operativos.

Al mismo tiempo, indicó que las personas que necesiten ayuda en caso de alguna emergencia que se pueda llegar a registrar pueden comunicarse a la línea de emergencia 123 que funciona las 24 horas del día.

Hay que recordar que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, hace unos días entregó un CAI a la Policía con el fin de poder fortalecer la seguridad de esta zona de la ciudad.

