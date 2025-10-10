Fiscalía revela escalofriante escena de cómo peligroso integrante de Los Costeños asesinó a su excompañera sentimental

Ante un juez con funciones de control de garantías de Barranquilla, se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Eduar Alfonso Castro Daza, alias El Negro o Máquina, integrante de Los Costeños, responsable de haber asesinado a su expareja sentimental, Kelly Johana De Arco, de varios impactos de bala.

Al hombre, le imputaron los delitos de feminicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego y municiones, los cuales no aceptó ante el togado.

En medio de la diligencia judicial, la Fiscalía General de la Nación reveló la fría escena en la que este sujeto le quitó la vida a la mujer, al parecer, en medio de un ataque de celos, porque esta le había terminado la relación y ya tenía otra pareja.

“Ella le preguntó: ‘¿Qué haces aquí en mi casa?’ Y usted, sin mediar palabra, se acercó a ella, la tomó por el cuello con un brazo y con el otro la impactó en su humanidad en tres ocasiones, dando como resultado la terminación de su vida”, dijo el fiscal.

De igual manera, dio a conocer que la mujer sí había denunciado un hecho violento anterior: “Para fortuna de nuestra investigación, la víctima había presentado una denuncia en contra de usted por el delito de violencia intrafamiliar, en fecha 29 de septiembre del año en curso”.

En su momento, el brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, entregó detalles de lo sucedido.

“Por ahora, lo que hemos logrado establecer es que fue su expareja sentimental. Todo esto se debió, al parecer, a una situación de celos. Era una relación que había terminado hace un poco más de un mes. Esa persona ya tenía otra pareja, estaba con otra persona, y no fue aceptado por su expareja, quien, en un acto —digo yo— de locura, atentó contra ella y le quitó la vida”, indicó.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. | Foto: A.P.I