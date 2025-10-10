Suscribirse

Barranquilla

Fiscalía revela escalofriante escena de cómo peligroso integrante de Los Costeños asesinó a su excompañera sentimental

Alias El Negro se entregó ante la justicia y reconoció el feminicidio, pero ante un juez lo negó.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

10 de octubre de 2025, 3:22 p. m.
Feminicidio en Barranquilla.
Feminicidio en Barranquilla | Foto: Suministrada a SEMANA.

Ante un juez con funciones de control de garantías de Barranquilla, se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Eduar Alfonso Castro Daza, alias El Negro o Máquina, integrante de Los Costeños, responsable de haber asesinado a su expareja sentimental, Kelly Johana De Arco, de varios impactos de bala.

Al hombre, le imputaron los delitos de feminicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego y municiones, los cuales no aceptó ante el togado.

En medio de la diligencia judicial, la Fiscalía General de la Nación reveló la fría escena en la que este sujeto le quitó la vida a la mujer, al parecer, en medio de un ataque de celos, porque esta le había terminado la relación y ya tenía otra pareja.

“Ella le preguntó: ‘¿Qué haces aquí en mi casa?’ Y usted, sin mediar palabra, se acercó a ella, la tomó por el cuello con un brazo y con el otro la impactó en su humanidad en tres ocasiones, dando como resultado la terminación de su vida”, dijo el fiscal.

Contexto: Feminicidio en Barranquilla: peligroso integrante de Los Costeños asesinó a su expareja sentimental

De igual manera, dio a conocer que la mujer sí había denunciado un hecho violento anterior: “Para fortuna de nuestra investigación, la víctima había presentado una denuncia en contra de usted por el delito de violencia intrafamiliar, en fecha 29 de septiembre del año en curso”.

En su momento, el brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, entregó detalles de lo sucedido.

“Por ahora, lo que hemos logrado establecer es que fue su expareja sentimental. Todo esto se debió, al parecer, a una situación de celos. Era una relación que había terminado hace un poco más de un mes. Esa persona ya tenía otra pareja, estaba con otra persona, y no fue aceptado por su expareja, quien, en un acto —digo yo— de locura, atentó contra ella y le quitó la vida”, indicó.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla.
Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. | Foto: A.P.I
Contexto: El prontuario criminal del hombre que asesinó a disparos a su expareja sentimental en Barranquilla

Con este hecho, ya son 43 las mujeres asesinadas en lo que va de 2025 en el departamento del Atlántico, lo que mantiene a las autoridades en alerta, pues los casos van en aumento.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro se reunió con las colombianas que habían sido detenidas por Israel en la flotilla que se dirigía a Gaza

2. Emiten orden de captura en contra del empresario Emilio Tapia

3. Esta es la publicación de Donald Trump tras anuncio del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

4. Joven de Gaza le envió un mensaje a Petro y el presidente le respondió: “Sus palabras sanaron nuestras heridas”

5. ¿Quién es Kristian Berg Harpviken, la persona que se quebró al llamar a María Corina Machado? Sus intentos de paz resumen su emotividad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BarranquillaAtlánticoFemicidio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.