Madre pide perdón por caso de acoso escolar en Valledupar, los adolescentes utilizaron inteligencia artificial para crear fotos falsas de sus compañeras

Un preocupante episodio ha causado revuelo en la comunidad educativa de Valledupar, se trata de un nuevo caso de ciberacoso, aparentemente utilizando la inteligencia artificial, en el colegio La Sierra Internacional, registrado durante el pasado mes.

Según ha trascendido, tres estudiantes de este prestigioso centro educativo tomaron fotografías de las caras de algunas de sus compañeras y, a través de la aplicación de técnicas basadas en inteligencia artificial, crearon imágenes manipuladas de las alumnas, aparentando que estaban sin ropa. Las imágenes resultantes fueron posteriormente distribuidas a través de diversas redes sociales, lo que es considerado como ciberacoso.

En respuesta a la creciente presión de los padres de familia, la dirección del colegio decidió expulsar a los tres estudiantes involucrados en el incidente. Esta situación motivó a que una de las madres de los estudiantes involucrados impusiera una acción de tutela en contra del centro educativo “Por la vulneración a los derechos fundamentales, a la niñez, a la educación, al debido proceso, dignidad humana, a la honra, y al buen nombre”.

Foto referencial: manoteo escolar - bullying Foto: Getty Images/iStockphoto

El Juzgado Sexto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Valledupar, admitió dicha tutela, sin embargo, la mujer decidió desistir de la acción legal y en una carta al colegio pidió perdón en nombre de su hijo.

“Pido perdón público a todo el que se haya visto o sentido agredido con mi actuar por defender los derechos de mi hijo de doce años (...) Hoy mi hijo es responsable de haber tomado una mala decisión al compartir unas fotos alteradas por medio de la inteligencia artificial que a la vez le compartieron sus amigos. Jamás las compartió con intención de acoso”, dice parte del texto que conoció SEMANA.

Foto referencial: ciberacoso y matoneo escolar. Foto: Getty Images/iStockphoto

La mujer explicó que, en el contexto de relaciones de amistad, su hijo compartió las imágenes con el ánimo de delatar a sus compañeros y creyó que el asunto quedaría como un conflicto entre ellos, pero no comprendió el alcance de dicha decisión, por lo cual considera injusto que lo señalen bajo el rótulo de “acosador sexual cibernético” sin considerar el contexto y las relaciones entre los jóvenes.

Otra madre de familia, abogada penalista, enfatizó en que “acciones como las que involucran este caso deben ser atendidas con la seriedad y prontitud que se merecen, correcciones acertadas tomadas a tiempo pueden prevenir daños mayores e incluso repeticiones futuras. Los hechos que nos comunican no son simples circunstancias de acoso cibernético, son hechos tipificados como delitos tanto en la legislación nacional como internacional.”

También expresó su indignación y señaló que, desde la perspectiva de los derechos humanos a nivel internacional, lo que ocurrió en realidad constituye un delito grave.

Hijo de candidato a la Alcaldía involucrado

El caso ha tomado un giro político inesperado, ya que se ha revelado que uno de los estudiantes implicados es el hijo de Ernesto Orozco, quien según la encuestas sería el próximo alcalde de Valledupar. Esto ha generado interrogantes sobre cómo Orozco abordaría la protección de los derechos de los menores, y la lucha contra el matoneo en las escuelas de la ciudad si llegara a ocupar el cargo más importante de la capital del Cesar.

Ernesto Orozco - Candidato a la Alcaldía de Valledupar Foto: Tomada de X - @ErnestoOrozcoD

Tras el incidente han surgido versiones de supuestas intenciones del candidato por intervenir en el proceso judicial para limpiar el nombre de su hijo y salir bien librado en medio de la campaña electoral. No obstante, ni Orozco, ni su campaña se han pronunciado oficialmente sobre el tema.