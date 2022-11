Madrid (Cundinamarca) tiene a sus habitantes protestando en las calles: ¿qué está pasando?

Este lunes 21 de noviembre, desde las 6 de la mañana, habitantes de varios sectores de Madrid, en Cundinamarca, se dieron cita sobre la variante a la altura de La Finca, con el fin de hacer un plantón para manifestarle al alcalde de este municipio, Andrés Tovar Forero, las problemáticas de las que aún - con el paso de los meses - no obtienen respuesta.

SEMANA estuvo en el lugar del plantón y en la mesa de los diálogos entre la comunidad y la Alcaldía, allí se tocaron varios temas como la seguridad del sector, la iluminaria de la variante, las vías y las licencias que se han otorgado a las constructoras. De acuerdo con los lugareños, al final han sido los habitantes del municipio los más afectados.

“Fuimos víctimas de Vector Cuadrado, nos vendió unos terrenos y no nos los han entregado, según ellos porque se han presentado problemas con la Alcaldía, que no han aprobado papeles, que una cosa, que la otra. Somos 120 familias afectadas”, señaló Angie Riaño, habitante de la zona norte de Madrid. Asimismo, la mujer le pidió al alcalde “que les colabore para que les entreguen los terrenos, no queremos seguir en este tema. Han habido conflictos entre familias, necesitamos que nos solucione porque necesitamos nuestras viviendas, estamos en crisis, tenemos deudas”.

Las protestas en Madrid (Cundinamarca) - Foto: SEMANA

“El alcalde no se pronuncia, que está en trámite, que están hablando, pero no dice nada”, expresó, a su turno Jorge Salcedo, otro de los habitantes de ese sector de Madrid.

Por su parte, el alcalde de Madrid (Cundinamarca), Andrés Tovar, manifestó que sí darán solución a cada uno de los puntos del pliego de peticiones, dando a conocer que para el primer semestre de 2023 estarían entregando la iluminaria de la variante. En cuanto al tema de los puentes peatonales, el mandatario manifestó que estos estarían listos para el segundo semestre, teniendo en cuenta que la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) debe entregar el permiso faltante para su construcción.

Además de esto, Andrés Tovar dio a conocer que en la actualidad se está hablando con los dueños de los predios privados que obstruyen el paso de vías y salidas del municipio con el fin de que estos terrenos sean “donados” para abrir dichas vías. Asimismo informó que estos beneficios del municipio cobijará no solo a La Finca sino a los otros sectores que también se encuentran afectados por la misma problemática.

Las protestas en Madrid (Cundinamarca) - Foto: SEMANA

Frente al tema de seguridad, la Alcaldía de Madrid informó que se está trabajando de la mano con el alumbrado público para contrarrestar las afectaciones en lugares donde las personas esperan el transporte intermunicipal, además de los proyectos y los planes contra el microtráfico, la minería ilegal y el tráfico ilegal de armas. Incluso, a través del pliego de respuesta del municipio se dio a conocer que habrá presencia de la Policía y el Ejército para garantizar la seguridad de los residentes y de las salidas del municipio.