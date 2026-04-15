Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: Fijan fecha y hora para el interrogatorio del director de la UNP

Ya está lista la fecha y hora en la cual la Fiscalía General escuchará en interrogatorio al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros.

Esto, en medio de la investigación que se adelanta en su contra por las omisiones en el otorgamiento de medidas de seguridad al senador y precandidato a la Presidencia, Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado sicarial cuando daba un discurso en el barrio El Golfito, en el occidente de Bogotá.

Rodríguez deberá presentarse el próximo miércoles, 30 de abril, a las 10 de la mañana, en compañía de su abogado al búnker de la Fiscalía General.

Así fueron los seguimientos que le hicieron a Miguel Uribe Turbay meses antes del magnicidio. Las autoridades no hicieron nada

En varias oportunidades, el funcionario manifestó que solicitó esta diligencia judicial ante el ente investigador.

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