Mamá colombiana vive toda una tragedia con la repatriación del cuerpo de su hijo fallecido en Suecia. Esta es su historia

Ray Oswaldo Rodríguez Manrique, egresado de antropología de la Universidad Nacional, falleció el pasado 7 noviembre en Suecia, donde se encontraba realizando una maestría en la Universidad de Lund.

Según Julia Manrique, mamá de la persona fallecida, su hijo se presentó a la embajada de Suecia en Colombia, donde logró obtener la beca en la mencionada universidad. Asimismo, indicó que llevaba más de dos años en Europa y que tenía como gran objetivo ampliar la visa para buscar empleo, pero el proceso era muy complicado.

“Mi hijo hizo en la Universidad Nacional estudios de Antropología y trabajó un tiempo considerable con Artesanías de Colombia; luego se presentó a la embajada de Suecia, tuvo una beca para hacer allá una maestría y una especialización enfocada en Antropología”, indicó Manrique a SEMANA.

No obstante, Julia Manrique en conjunto con sus familiares han vivido todo un suplicio con la noticia, ya que según ella todavía no tienen un reporte oficial con las causas que llevaron a la muerte de su hijo por parte de las autoridades de Suecia, debido a que no hay nadie legal que responda por él en el país del viejo continente.

“Encontraron a mi hijo muerto en Suecia, pero no tengo un reporte policial, porque no hay ningún familiar para recibir el informe, es por eso que estamos haciendo todo lo posible para viajar y presentarme como su mamá”, manifestó Manrique.

Además, agregó lo siguiente: “la policía de Suecia le mandó un mensaje a la de Colombia y a la Interpol para que se comunicara con nosotros, pero solo manifestaron que la persona había fallecido y no más”.

Asimismo, aseguró que la razón principal para viajar a Suecia es para repatriar el cuerpo de su hijo, no obstante, es un proceso que se sale de las manos, ya que Manrique afirma que su familia es de bajos recursos, motivo por el cual le es imposible viajar en estos momentos. Además, cremar el cuerpo de Ray en una morgue de Suecia le sale por 8 mil euros, es decir, 41 millones de pesos colombianos.

“Hay un tiempo prudencial en Suecia para repatriar el cadáver, no es como acá en Colombia que a los tres días les entregan el cuerpo para que lo entierren, allá el tiempo es mucho más prolongado y como no nos hemos presentado, es imposible seguir con el proceso, a eso súmele que todo es muy caro, eso genera mucha dificultad, allá se gasta muchísimo dinero para la repatriación del cuerpo”, indicó a SEMANA.

De igual manera, aseguró que no han podido realizar ninguna solicitud al Gobierno de Suecia, porque al momento de acercarse a la embajada, no ha habido servicio: “No hemos podido hacer ninguna solicitud al Gobierno de Suecia, fuimos a su embajada acá en Colombia, pero no hubo servicio ni el 16, 17 y 18 de noviembre”, aseveró.

En ese orden de ideas, Julia Manrique le pide al gobierno nacional que le ayude con la repatriación del cuerpo de su hijo, ya que la situación con el paso del tiempo se vuelve más complicada.

“Yo ya pasé papeles a la Cancillería, pero allá dicen que a partir de 20 días de la radicación se obtendrá alguna respuesta”, indicó.

Además, Julia Manrique afirmó que abrió una cuenta Vaki, de la cual indicó ser la única representante y responsable, y que según ella tiene como propósito recibir cualquier ayuda económica para atender las eventualidades que se presenten con la repatriación de su hijo Ray Oswaldo Rodríguez Manrique.

En ese sentido, para apoyar puede aportar voluntariamente en la Vaki que abrió Julia Manrique: https://vaki.co/es/vaki/cr9R8p945J2ina9M5fEO?pre-launch=true