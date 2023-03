Marcharon en varias ciudades del país en contra de la reforma a la salud del Gobierno Petro

De manera simultánea, en diferentes ciudades y municipios del país, se llevaron a cabo este viernes 3 de marzo marchas, movilizaciones y concentraciones en contra del proyecto de reforma a la salud que impulsa el Gobierno nacional.

Las manifestaciones fueron convocadas por Pacientes Colombia y participaron alianzas de usuarios, trabajadores de IPS y EPS, estudiantes y trabajadores de la salud.

Con pancartas, música, micrófonos o a viva voz, los asistentes a las marchas exigieron ¡reforma sí, pero no así! De igual manera, manifestaron que el proyecto de ley, que será discutido próximamente por el Congreso “derriba el sistema de salud actual que se ha levantado por tres décadas”, por lo que reclaman un proyecto que incluya sus puntos de vista como dolientes del mismo.

Marcha contra la reforma a la salud. - Foto: Suministrada

Según los organizadores de las marchas, en Cartagena asistieron unas 5.000 personas al recorrido que inició desde el monumento a la India Catalina y terminó en la Plaza de la Aduana. Por su parte, en Barranquilla fueron unas 2.000 personas que llegaron al Estadio Édgar Rentería y terminaron en el parque Amira de la Rosa.

En cuanto a Sincelejo, los organizadores dijeron que los marchantes alcanzaron un número de 3.000, desde el parque de los Periodistas, hasta el Santander. Mientras que en Montería el parque Laureano Gómez alojó a unas 2.500 personas.

La próxima semana las movilizaciones convocadas por Pacientes Colombia continuarán en Bogotá, Cali y Medellín.

Multitudinaria marcha en Cartagena en contra de la reforma a la salud del Gobierno Petro

Cerca de las 5:00 de la tarde de este viernes 3 de marzo en Cartagena, más de 500 personas se dieron cita para marchar en contra de la reforma a la salud propuesta desde el Gobierno nacional y su Ministerio de Salud, en cabeza de la ministra Carolina Corcho.

Los manifestantes en La Heroica se reunieron junto a la icónica estatua de la India Catalina, ubicándose en el carril exclusivo de Transcaribe sentido Chambacú-Centro y pese a que no se registraron alteraciones de orden público, desde la empresa de transporte masivo reportaron retrasos en las rutas del servicio que llegan a la estación de Centro Uno y Bodeguita.

Miembros a la salud en Cartagena piden "reforma si, pero no así". - Foto: Ruby Villareal

Anunciaron que continuaran marchas hasta que el Gobierno Nacional escuche las contrapropuestas - Foto: Ruby Villareal

El recorrido estuvo acompañado de música de tambores y los manifestantes llevaron todo tipo de accesorios con la bandera de Colombia bajo el lema “Reforma sí, pero no así”.

Además de profesionales de la salud en Cartagena marcharon los usuarios de varias IPS, SEMANA acompañó el recorrido y escuchó varias de las propuestas que plantean los ciudadanos al Gobierno.

“Estoy marchando como cualquier usuario o cualquier ciudadano por el servicio de salud, considero que no está clara la reforma y respetuosamente quiero decir que el sistema actual tiene muchas bondades y cosas positivas que no pueden ser ignoradas”, dijo uno de los manifestantes a este medio.

El mismo pensamiento y motivación para participar de la multitudinaria manifestación, la tuvo Yaneth Ricaurte, quien destacó que el país tiene algunos de los mejores hospitales de Latinoamérica.

“Es mentira que estamos mal de salud. Sí hay cosas que mejorar, pero no destruir. Tenemos que construir sobre lo construido. No hay que traer a Colombia cosas que no ha funcionado en otros países, entonces en Colombia no debe imperarse esto”, dijo la mujer.

Según conoció SEMANA, los manifestantes indicaron que en Cartagena continuarán las manifestaciones hasta que el Gobierno nacional proceda a aclarar varios puntos que se han marcado confusos para los usuarios.

“Estamos marchando no en contra de la reforma, sino en contra de muchos artículos que no están garantizando el buen servicio para pacientes, sobre todo con enfermedades crónicas, enfermedades graves, porque no hay claridad en muchas cuestiones. Estamos proponiendo que se analice profundamente”, anotó el manifestante.

Siendo las 5:50 de la tarde, la manifestación llegó a su fin en la Plaza de la Aduana, frente a la Alcaldía distrital de Cartagena, con más de dos mil asistentes.