Suscribirse

Nación

Más de 1.000 estudiantes no pudieron presentar el Icfes por protestas en Cali

Las pruebas serán reprogramadas para las personas afectadas.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

11 de agosto de 2025, 2:10 a. m.
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes)
Las pruebas son esenciales para trámites educativos. | Foto: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes)

En la mañana del domingo 10 de agosto de 2025, miles de estudiantes del país debían presentar las diversas pruebas del estado para garantizar el nivel de la educación en el país y la preparación de cada uno de los aspirantes.

En la ciudad de Cali, más de 1.000 estudiantes no pudieron presentar la prueba debido a una serie de manifestaciones que se presentaron en el interior de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, las mismas se desarrollaron en contra de la Sociedad de Activos Especiales.

La Secretaría de Educación de cali señala que desde el momento en el que se conoció el suceso se estableció comunicación con la directora general de la entidad nacional para gestionar alternativas que permitan garantizar el derecho de los estudiantes a presentar el examen.

Universidades públicas de Colombia no exigen puntaje del Icfes para ingresar
La entidad reprogramó la prueba para los afectados. | Foto: Getty Images / Icfes

Por medio de la gestión de la Administración Distrital, se logró establecer una nueva fecha para que 1.110 estudiantes que estaban programados para presentar la prueba en esta sede, la puedan realizar el domingo 17 de agosto, a las 7:00 a.m. en las instalaciones de la Escuela Nacional del Deporte.

Lo más leído

1. Amparo Grisales se enredó y cayó al piso en pleno desfile; no la perdonaron en redes: “perdió todo el aura de diva”
2. María Claudia Tarazona publicó sentido mensaje y reveló cómo se encuentra Miguel Uribe Turbay: “Seguimos adelante”
3. Militares venezolanos publican video retando a Estados Unidos tras anuncio de millonaria recompensa por captura de Maduro

“Podemos decir que ya tenemos todo lo necesario para que cerca de 1.110 jóvenes que no pudieron presentar las pruebas, lo puedan a hacer el próximo domingo. Adicionalmente, como Secretaría de Educación Distrital se acordó con los jóvenes del FCECEP que vamos a contribuir a solucionar la situación mediando las necesidades que están presentando ante el Ministerio de Educación”, señaló la secretaria de Educación de Cali, Sara Rodas.

A pesar de las dificultades presentadas en Cali, miles de estudiantes pudieron presentar las pruebas, las cuales arrojaran sus resultados en los próximos días.

Paso a paso para consultar los resultados Icfes

Ingresar al portal web y seleccionar la opción a consulta, el Icfes realiza cinco tipos de pruebas (Saber 11, Saber Pro, Saber TyT, Validación y Pre Saber). Elija la opción que desea consultar e ingrese los datos.

En el formulario que aparece, se deberá ingresar el tipo y número de documento de identidad, la fecha de nacimiento, y el número de registro (número asignado a cada estudiante que presentó la prueba). En caso de no conocer el número de registro, el sistema permitirá el ingreso con los demás datos.

Plataformas para consultar los resultados del Icfes: la primera, para exámenes anteriores a 1992; la segunda, para después del 2021.
Plataformas para consultar los resultados del Icfes: la primera, para exámenes anteriores a 1992; la segunda, para después del 2021. | Foto: Icfes

Una vez se hayan ingresado los datos, hacer clic en el botón de ‘entrar’ o ‘ingresar’. En algunas consultas pedirá diligenciar el espacio de ‘captcha’ conocida como “no soy un robot”.

Por último, verifique los resultados, los cuales se mostrarán en pantalla un resumen detallado de los resultados, incluyendo los puntajes en las diferentes áreas evaluadas y tu desempeño general. Podrá descargar los resultados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2025-II: se movió todo tras la fecha 6

2. Números de la suerte de Walter Mercado para el lunes, 11 de agosto; habrá suerte en el amor y los negocios

3. Más de 1.000 estudiantes no pudieron presentar el Icfes por protestas en Cali

4. A Virgil van Dijk no le gustó la venta de Luis Díaz: mandó mensaje a los dueños de Liverpool

5. María Claudia Tarazona publicó sentido mensaje y reveló cómo se encuentra Miguel Uribe Turbay: “Seguimos adelante”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

IcfesEducaciónpruebas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.