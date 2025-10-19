Suscribirse

Nación

MinDefensa, Pedro Sánchez, condena declaraciones de Donald Trump contra Gustavo Petro: “Es un irrespeto”

El ministro Sánchez se pronunció tras el fuerte mensaje del presidente estadounidense en el que anunció la suspensión de subsidios y ayudas al país en la lucha antidrogas.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

19 de octubre de 2025, 2:06 p. m.
MinDefensa salió en defensa de Gustavo Petro.
MinDefensa apoya a Gustavo Petro. | Foto: Montaje Semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este domingo, 19 de octubre, un fuerte mensaje en su red Truth Social, en el cual acusó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”.

Contexto: Donald Trump arremete contra Gustavo Petro y lo califica de “líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”

En el mensaje, Trump también indicó que el narcotráfico se ha convertido “en el mayor negocio de Colombia” y manifestó que “Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU.”.

Además, hizo un contundente anuncio en el que a partir de ahora “cualquier otra forma de pago o subsidio dejará de hacerse a Colombia”.

Una de las primeras voces en pronunciarse y rechazar las palabras del mandatario norteamericano fue el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien —en declaraciones recogidas por la emisora La FM— destacó que la publicación representa un irrespeto para todos los colombianos.

“Es un irrespeto para todos los colombianos”, declaró Sánchez, pues el presidente Trump también lanzó una dura advertencia: “Debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará, y no será bien recibido”.

Junto al líder de la cartera de Defensa, también se pronunció el procurador Gregorio Eljach, quien se sumó a las declaraciones de rechazo: “El presidente merece mi respeto y mi solidaridad, y pido pruebas de las afirmaciones del presidente Donald Trump”.

¿Cuál fue el contenido del mensaje publicado por Donald Trump?

Por medio de la red social que utiliza con mayor frecuencia, Trump se refirió al presidente de Colombia acusándolo de diversos delitos y de causar perjuicios al país:

“El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo”.

Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Getty Images

Además, Trump afirmó que los subsidios que recibía el país del Gobierno de Estados Unidos dejarán de entregarse, lo cual representa un duro golpe a la lucha antidrogas que se desarrolla en la nación:

Contexto: Colombia se queda sin subsidios de EE. UU. y Donald Trump lanza dura advertencia: “Estos pagos ya no se realizarán”

“A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de hacerse a Colombia. El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos. Petro, un líder poco reconocido y muy impopular, con una actitud fresca hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará, y no será bien recibido. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente Donald J. Trump”, publicó el mandatario.

min defensaDonal TrumpPetro

