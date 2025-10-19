MinDefensa, Pedro Sánchez, condena declaraciones de Donald Trump contra Gustavo Petro: “Es un irrespeto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este domingo, 19 de octubre, un fuerte mensaje en su red Truth Social, en el cual acusó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”.

En el mensaje, Trump también indicó que el narcotráfico se ha convertido “en el mayor negocio de Colombia” y manifestó que “Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU.”.

Además, hizo un contundente anuncio en el que a partir de ahora “cualquier otra forma de pago o subsidio dejará de hacerse a Colombia”.

Una de las primeras voces en pronunciarse y rechazar las palabras del mandatario norteamericano fue el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien —en declaraciones recogidas por la emisora La FM— destacó que la publicación representa un irrespeto para todos los colombianos.

“Es un irrespeto para todos los colombianos”, declaró Sánchez, pues el presidente Trump también lanzó una dura advertencia: “Debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará, y no será bien recibido”.

Junto al líder de la cartera de Defensa, también se pronunció el procurador Gregorio Eljach, quien se sumó a las declaraciones de rechazo: “El presidente merece mi respeto y mi solidaridad, y pido pruebas de las afirmaciones del presidente Donald Trump”.

¿Cuál fue el contenido del mensaje publicado por Donald Trump?

Por medio de la red social que utiliza con mayor frecuencia, Trump se refirió al presidente de Colombia acusándolo de diversos delitos y de causar perjuicios al país:

“El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo”.

Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Getty Images

Además, Trump afirmó que los subsidios que recibía el país del Gobierno de Estados Unidos dejarán de entregarse, lo cual representa un duro golpe a la lucha antidrogas que se desarrolla en la nación: