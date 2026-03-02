Ministro de Defensa advierte que el ELN miente con el cese al fuego durante época de elecciones

Este lunes 2 de marzo, y a escasos días de las elecciones legislativas, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, aseveró que el ELN miente frente al cese al fuego durante los comicios.

El Pacto Histórico recibirá la última bocanada de oxígeno del Consejo Nacional Electoral a menos de ocho días de las elecciones

En rueda de prensa, el ministro aseveró que existe información para inferir que la guerrilla está planeando acciones terroristas en varias regiones del país de cara a las próximas elecciones.

El general en retiro explicó que ya en el pasado, dicho grupo guerrillero ha realizado anuncios similares y no los ha cumplido, por lo que las acciones de la fuerza pública van encaminadas a contrarrestar eventuales acciones terroristas.

“Si son capaces de asesinar, pues les queda muy fácil mentir. La otra amenaza son las disidencias de las diferentes denominaciones que tienen, de Calarcá, de Mordisco del que muestran esa fractura que hay en torno a su interés propio en la cultura. También de la disidencia del grupo los Pachenca, los Conquistadores de la Sierra”, dijo el Ministro de Defensa.

La advertencia del Gobierno Nacional respecto de las acciones terroristas de parte del ELN pone en alerta a las autoridades, que no solo han enfocado los esfuerzos en identificar las vulnerabilidades en cada una de las regiones, sino la forma de impedir que la criminalidad llegue a las mesas de votación.

Inician las elecciones: abren urnas en 67 países y 1.250.846 colombianos están habilitados para votar

Se trata de un riesgo latente, aunque el mismo grupo criminal ha advertido que cesarán acciones violentas para permitir el normal desarrollo de las próximas elecciones.

El ministro de Defensa dijo que es necesario estar atentos a cualquier injerencia de esta organización terrorista en las regiones donde tienen amplio control.

Las autoridades han implementado el llamado Plan Democracia, que incluye la presentación de planes de atención electoral en cada una de las entidades para prevenir, investigar y judicializar a los responsables de delitos en el marco de las jornadas electorales del próximo fin de semana.

Gustavo Petro enfila sus ataques en contra de la Registraduría a pocos días de elecciones. Hernán Penagos responde Foto: SEMANA / Presidencia

Son más de 13.000 puestos de votación, donde la fuerza pública ha dispuesto un total de 246 mil hombres y mujeres para atender cualquier eventualidad, no solo para garantizar la vida de quienes se acercan a ejercer su derecho al voto, sino de quienes están allí custodiando la propia votación.