Elecciones 2026

Ministro de Defensa advierte que el ELN miente con el cese al fuego durante época de elecciones

El ministro Pedro Sánchez aseguró que el grupo guerrillero prepara acciones para esta temporada democrática.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 7:53 a. m.
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció tras el anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció tras el anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Foto: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA / AFP

Este lunes 2 de marzo, y a escasos días de las elecciones legislativas, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, aseveró que el ELN miente frente al cese al fuego durante los comicios.

El Pacto Histórico recibirá la última bocanada de oxígeno del Consejo Nacional Electoral a menos de ocho días de las elecciones

En rueda de prensa, el ministro aseveró que existe información para inferir que la guerrilla está planeando acciones terroristas en varias regiones del país de cara a las próximas elecciones.

El general en retiro explicó que ya en el pasado, dicho grupo guerrillero ha realizado anuncios similares y no los ha cumplido, por lo que las acciones de la fuerza pública van encaminadas a contrarrestar eventuales acciones terroristas.

“Si son capaces de asesinar, pues les queda muy fácil mentir. La otra amenaza son las disidencias de las diferentes denominaciones que tienen, de Calarcá, de Mordisco del que muestran esa fractura que hay en torno a su interés propio en la cultura. También de la disidencia del grupo los Pachenca, los Conquistadores de la Sierra”, dijo el Ministro de Defensa.

Barranquilla

Horror en Atlántico: hallan cuerpos de dos mujeres enterrados y tapados con troncos en Malambo

Nación

Condenaron a alias Iván Márquez, cabecilla de la Segunda Marquetalia, por el asesinato de militares. ¿Cuántos años?

Vehículos

Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este martes 3 de marzo

Vehículos

Pico y placa en Cartagena 2026: Así funcionará este martes 3 de marzo

Bogotá

Demanda de solicitudes por cambios del DNP en el Sisbén: estos son los canales de atención a la ciudadanía de la Secretaría de Bogotá

Nación

¿Lo sintió? Temblor en Colombia la mañana de este lunes 2 de marzo de 2026

Cali

Envían a la cárcel a dos hombres que habrían participado en asonadas y secuestro de militares en El Plateado, Cauca

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este martes, 3 de marzo

Nación

“No hay evidencia de manipulación al código fuente”: MinDefensa responde sobre denuncia de Petro de fraude electoral

Nación

Ministro de Defensa advierte que el ELN miente con el cese al fuego durante época de elecciones

La advertencia del Gobierno Nacional respecto de las acciones terroristas de parte del ELN pone en alerta a las autoridades, que no solo han enfocado los esfuerzos en identificar las vulnerabilidades en cada una de las regiones, sino la forma de impedir que la criminalidad llegue a las mesas de votación.

Inician las elecciones: abren urnas en 67 países y 1.250.846 colombianos están habilitados para votar

Se trata de un riesgo latente, aunque el mismo grupo criminal ha advertido que cesarán acciones violentas para permitir el normal desarrollo de las próximas elecciones.

El ministro de Defensa dijo que es necesario estar atentos a cualquier injerencia de esta organización terrorista en las regiones donde tienen amplio control.

Las autoridades han implementado el llamado Plan Democracia, que incluye la presentación de planes de atención electoral en cada una de las entidades para prevenir, investigar y judicializar a los responsables de delitos en el marco de las jornadas electorales del próximo fin de semana.

Gustavo Petro enfila sus ataques en contra de la Registraduría a pocos días de elecciones. Hernán Penagos responde
Gustavo Petro enfila sus ataques en contra de la Registraduría a pocos días de elecciones. Hernán Penagos responde Foto: SEMANA / Presidencia

Son más de 13.000 puestos de votación, donde la fuerza pública ha dispuesto un total de 246 mil hombres y mujeres para atender cualquier eventualidad, no solo para garantizar la vida de quienes se acercan a ejercer su derecho al voto, sino de quienes están allí custodiando la propia votación.

Más de Nación

Dijín, actos urgentes

Horror en Atlántico: hallan cuerpos de dos mujeres enterrados y tapados con troncos en Malambo

Iván Márquez (izquierda), jefe de la Segunda Marquetalia, anunció desde 2019 una nueva modalidad de crimen en el país. Sus objetivos, dijo, serían la “oligarquía” y los firmantes de paz.

Condenaron a alias Iván Márquez, cabecilla de la Segunda Marquetalia, por el asesinato de militares. ¿Cuántos años?

Pico y placa en Bogotá.

Pico y placa en Bogotá: atentos conductores a la rotación de la medida este martes 3 de marzo

Pico y placa Cartagena: 3 de marzo 2026.

Pico y placa en Cartagena 2026: Así funcionará este martes 3 de marzo

Afiliados del Sisbén deberán pagar para mantener la atención médica.

Demanda de solicitudes por cambios del DNP en el Sisbén: estos son los canales de atención a la ciudadanía de la Secretaría de Bogotá

Estaciones sísmicas detectaron el movimiento telúrico esta mañana en la región del Meta.

¿Lo sintió? Temblor en Colombia la mañana de este lunes 2 de marzo de 2026

Secuestro de militares en el Cauca

Envían a la cárcel a dos hombres que habrían participado en asonadas y secuestro de militares en El Plateado, Cauca

Imagen de referencia de pico y placa en Medellín.

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este martes, 3 de marzo

Captura de presuntos ladrones en Suba.

Ladrones en Bogotá tienen azotadas las casas de esta localidad: capturaron a presuntos delincuentes violentando puertas

Wilmar Mejía, el general Juan Miguel Huertas y Calarcá

Primicia | Procuraduría no prorrogó la suspensión al general Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía

Noticias Destacadas