Motociclista que chocó contra una vaca en Ibagué y resultó gravemente herido

Por otro lado, la vaca no corrió con la misma suerte, pues debido a su estado de embarazo y el fuerte impacto, murió en plena vía pública.

El hecho ha causado opiniones divididas en la ciudadanía. Por un lado, están quienes culpan al motociclista, puesto que iba a alta velocidad. En el otro extremo están quienes aseguran que fue irresponsabilidad del sueño de la vaca, ya que el animal no debía estar deambulando sin control alguno.