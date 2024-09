Murió Cielo González, la primera persona en Latinoamérica que vivía con un corazón artificial

El 7 de abril de 2014, Cielo González fue sometida a esta compleja cirugía, que resultó ser un éxito rotundo. Con este procedimiento, pasó a la historia como la primera persona en Sudamérica en recibir un corazón artificial. “Ese día volví a nacer. La medicación ya no me hacía efecto y si continuaba así, no llegaba ni a diciembre de ese año”, recordó la profesora con emotiva gratitud.