Clasista: Roy Barreras comparó despectivamente a “Doña Mechas”, la humilde mujer que apoyó a “Juanpa”, con la esposa de Alejandro Gaviria

En las conversaciones de Roy Barreras con otros miembros de la campaña de Gustavo Petro hay muchas revelaciones. El senador habló de su estrategia para acabar la campaña de Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, y además reveló en una reunión directiva que sabía de las visitas de gente del Pacto Histórico a los extraditables para prometerles ayuda con evitar a Estados Unidos.

Barreras también deja en evidencia que en esta carrera presidencial hubo varias traiciones. Por ejemplo, se refiere a Alejandro Gaviria, que debía apoyar a Sergio Fajardo, pues había participado en la consulta del centro, pero estaba haciendo tratos con Petro desde antes de la primera vuelta por la vía de su esposa, según Roy Barreras.

Cuando el parlamentario revela esa jugada, que se daba a espaldas de la opinión pública, hace comentarios clasistas y despectivos contra quizás el personaje más querido de la campaña por la reelección de Juan Manuel Santos: doña Mechas.

Barreras estaba en una reunión en la que estuvieron presentes Alfonso Prada, Eduardo Noriega, Clara López, entre otros.

Hablando de los temas de agenda, Barreras dice que se deben evacuar tres reuniones rápidamente y que él había planteado desde hace dos semanas. “Una, era la reunión de Alejandro Gaviria; yo le conté a Alfonso (Prada), lo sabe Gustavo (Petro), yo cené con ellos, con Carolina, y acordamos el mecanismo para su llegada”, en referencia a la campaña del Pacto Histórico.

Barreras dice que, como Alejandro Gaviria, por razones legales no podía abandonar la campaña de Fajardo, era su esposa la que podía aterrizar en el Pacto Histórico.

“Él no puede por razones legales, era Carolina la que llegaba, la señora del Banco de la República. Carolina no es la señora Mechas (la mujer que se viralizó en la campaña de Santos, oriunda del Meta) para ir a hacerle un video. Ella (Carolina Soto) dice: estoy de acuerdo con Alejandro. Alejandro dijo: yo voto con Petro. Ella dice que quiere sentarse con Petro y preguntarle dos cosas, por las pensiones y el Banco de la República”.

Ahí decide, para ilustrar la importancia del encuentro entre Petro y Soto, comparar a la economista con Doña Mechas. “Carolina es una señora que trabajó en el Banco de la República”, dice con admiración. Y ahí mismo remata “no es la señora esa que adhirió a Santos y nos hizo ganar las elecciones (doña Mechas)”, enfatiza.

Roy se ríe y asegura que no recuerda su nombre. “La de Zurriaga”, agrega. Sus compañeros de tertulia le recuerdan: doña Mechas. Y Roy entonces dice sí, “la señora Mechas para hacerle un video”.

Este fue el video viral de Doña Mechas:

Y vuelve a enfatizar que no se trata de lo mismo. “Ella es una Phd de economía. (Carolina) Me dijo yo estoy de acuerdo, pero le tengo que preguntar dos cosas, las pensiones... Le dije no te preocupes, te sientas con él… ha pasado un mes”, se lamenta. “Debió haber ocurrido, para tratar de sumar y tener efecto para la primera vuelta”.

Doña Mechas fue el personaje determinante para la imagen de la campaña de Juan Manuel Santos, que siempre fue percibido como distante del pueblo colombiano. Cuando ya había perdido la primera vuelta, apareció un video suyo hablando sobre por qué había que votar por él, aunque le decía “Juanpa”.

La mujer trabajó toda su vida de empleada doméstica. Su video se volvió viral y pareció empujar al presidente candidato. Santos le regaló una casa y la invitó a su posesión. Pero para Roy Barreras es la “señora esa” que adhirió al final y “les hizo ganar las elecciones”, nada comparable con una phd.

Roy revela plan de campaña de Petro con Supergiros contra el sistema financiero

En las grabaciones conocidas en exclusiva por SEMANA de las reuniones del Pacto Histórico, el senador Roy Barreras revela que existe la necesidad de que Gustavo Petro sostenga una reunión con la empresa Supergiros.

“La gente de Supergiros, que ya ayudó en la primera vuelta, quiere explicarle con la junta directiva cómo ellos pueden avanzar hacia un sistema cooperativo financiero, le oyeron a Petro el tema de cómo acabar con el monopolio del sistema financiero. Esto va de la mano de un aporte, pueden ser 500 millones de pesos”, dice Barreras.

Exclusivo: así se fraguó la traición de Alejandro Gaviria a Sergio Fajardo; Gustavo Petro y Roy Barreras lo hicieron todo.

Una reciente reunión de los líderes del Pacto Histórico deja ver cuál fue la estrategia para que Alejandro Gaviria traicionara a Sergio Fajardo antes de la primera vuelta presidencial y se empezara a acercar a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

El senador Roy Barreras, del Pacto Histórico, contó detalles durante una reunión en la que estuvieron presentes Alfonso Prada, Eduardo Noriega, Clara López, entre otros.

Hablando de los temas de agenda, Barreras dice que se deben evacuar tres reuniones rápidamente y que él había planteado desde hace dos semanas. “Una, era la reunión de Alejandro Gaviria, yo le conté a Alfonso (Prada), lo sabe Gustavo (Petro), yo cené con ellos, con Carolina, y acordamos el mecanismo para su llegada”, en referencia a la campaña del Pacto Histórico.

Barreras dice que, como Alejandro Gaviria, por razones legales, no podía abandonar la campaña de Fajardo, era su esposa la que podía aterrizar en el Pacto Histórico.

“Él no puede por razones legales, era Carolina la que llegaba, la señora del Banco de la República. Carolina no es la señora Mechas (la mujer que se viralizó en la campaña de Santos, oriunda del Meta) para ir a hacerle un video. Ella (Carolina) dice: estoy de acuerdo con Alejandro. Alejandro dijo: yo voto con Petro. Ella dice que quiere sentarse con Petro y preguntarle dos cosas, por las pensiones y el Banco de la República”.

“Perfecto, Carolina, fácil, ya mismo”, dice Barreras que le respondió. “Ha pasado un mes, debió haber ocurrido, para tratar de sumar y tener efecto para la primera vuelta”, se lamenta Barreras en la reunión.

Hoy, Alejandro Gaviria es parte de la campaña de Gustavo Petro en la segunda vuelta. El exrector mantuvo profundas difeerencias con Sergio Fajardo durante la campaña y en medio de la llamada coalición de la Centro Esperanza.