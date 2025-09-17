Suscribirse

“Ni un solo peso o cheque para enriquecer a terceros”, expresidente de la Nueva EPS se defiende de la acusación de la Fiscalía

A través de su defensa, José Fernando Cardona explicó que está dispuesto a demostrar su inocencia.

Redacción Semana
17 de septiembre de 2025, 4:01 p. m.
Protestas Usuarios Nueva EPS
Protestas usuarios Nueva EPS. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

La acusación en contra del expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona, fue redactada por la Fiscalía en el mes de junio. Treinta días después, se radicó ante los jueces de conocimiento y, en agosto, se formalizó por parte del ente acusador. En las últimas horas, se conocieron detalles de esa acusación y rápidamente la defensa del expresidente de la EPS explicó el alcance de la decisión.

Advierte que, efectivamente, el ente acusador hizo una imputación de cargos por las presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la Nueva EPS en contra de su expresidente, José Fernando Cardona; sin embargo, aclara que aún persiste la presunción de inocencia y están atentos a los llamados de la justicia.

Los familiares de los pacientes con enfermedades de alto costo denuncian que están siendo sometidos a una "eutanasia pasiva".
A través de su defensa, José Fernando Cardona explicó que está dispuesto a demostrar su inocencia. | Foto: Aymer Andrés Álvarez/El País

A través de un comunicado de prensa, su defensa advirtió que “ni un solo peso o cheque de la Nueva EPS” se utilizó para enriquecer a terceros y que la argumentación de la Fiscalía no incluyó la apropiación de recursos de la salud en favor del procesado o de alguna otra persona.

“En virtud a la presunta apropiación de recursos próximos a los 70.000 millones de pesos, en favor de la misma EPS que resultó su sustento para formar imputación de cargos, materializada el 25 de febrero de 2025, igualmente en la audiencia subsiguiente le solicitó medidas de aseguramiento intramural, la cual fue no prosperó por carencia de argumentos y ausencia de necesidad”, señala el comunicado.

Contexto: Exministro Fernando Ruiz le saca en cara a Petro las dramáticas cifras de la Nueva EPS: “Ni hablemos de daños”

Advirtió la defensa que, si bien la imputación de cargos conlleva una prohibición para enajenar bienes por los meses siguientes a la imputación de cargos, los términos del indiciado se han cumplido y la Fiscalía ha sido informada en debida diligencia de los bienes que posee José Fernando Cardona.

“El 25 de junio la Fiscalía, en cumplimiento de la exigencia legal, elaboró escrito de acusación, radicándolo en el reparto el 16 de julio. El escrito ya está en manos de un juez de conocimiento desde el primero de agosto de 2025, desconociendo si este escrito fue trasladado a las partes procesales e intervinientes como es su obligación”, señala la defensa del expresidente de la Nueva EPS.

Protestas Usuarios Nueva EPS
Protestas usuarios Nueva EPS. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Señalan los abogados de José Fernando Cardona que, desde el momento que arrancó la investigación, por las presuntas irregularidades en manejo de los recursos de la Nueva EPS, él ha estado atento a los requerimientos de la justicia. Asistió a la imputación de cargos y ha respondido a las diligencias que se han programado, todo con el propósito de demostrar que sus actuaciones como presidente de la Nueva EPS se hicieron con transparencia.

Nueva EPSFiscalía corrupción

