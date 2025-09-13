Exministro Fernando Ruiz le saca en cara a Petro las dramáticas cifras de la Nueva EPS: “Ni hablemos de daños”

El presidente Gustavo Petro realizó este viernes una alocución para defender la gestión de su gobierno frente a la Nueva EPS. La entidad fue intervenida en abril de 2024 y la Contraloría hizo públicas las cifras que demuestran que lejos de haber mejorado sus indicadores, estos han empeorado.

“Las EPS son un sistema de corrupción política” y “este caso de la Nueva EPS, así lo demuestra”, dijo el primer mandatario.

El exministro Fernando Ruiz publicó varios trinos en los que aseguró que las cifras que presenta el presidente son suministradas por un organismo que depende del ejecutivo, la Superintendencia de Salud, y que además fue el que realizó la intervención y el que ha demostrado un mal manejo de la EPS.

“Esta debe ser una auditoría independiente para que tenga alguna credibilidad. Es todo un chiste que la SuperSalud, la causante del desastre, vaya ahora a hacer una auditoría sobre su propia gestión. También la Contraloría General debe acompañarla, es su función. De otra forma, dejar solo al ratón a cuidar el queso”

Y ustedes señor presidente, cuando van a cubrir las inversiones que deben respaldar las reservas técnicas, sólo de la Nueva EPS, correspondientes a los pasivos por 11.9 billones de anticipos no legalizados y facturas ‘por procesar’ por 12.8 billones, todos de 2023 a 2025 o sea de… https://t.co/TgQOk5ysMA — Fernando Ruiz 🏨 (@Fruizgomez) September 13, 2025

Desde ahí, el presidente ha arremetido contra el exministro, un médico que goza de gran prestigio y reconocimiento por el buen manejo que como ministro de Salud del Gobierno Duque le dio a la pandemia.

“¿Usted señor Fernando Ruiz, puede decirnos, si le va a pagar al país, el volumen de reservas técnicas que no consignaron en los bancos las EPS en su administración como ministro de salud? ¿Sabe cuánto es? ¿Por qué no las instó a pagar o porque no las intervino a tiempo? La Nueva EPS ya estaba quebrada en su gobierno y usted no se dio cuenta. Entienda el enorme mal que le hizo al país", le increpó el presidente.

El ministro mostró en un solo párrafo la catástrofe financiera de la entidad. “¿Y ustedes, señor presidente, cuando van a cubrir las inversiones que deben respaldar las reservas técnicas, solo de la Nueva EPS, correspondientes a los pasivos por 11.9 billones de anticipos no legalizados y facturas ‘por procesar’ por 12.8 billones, todos de 2023 a 2025 o sea de su gobierno? Según la auditoría policial de la Contraloría, en 2022 la Nueva EPS tenía patrimonio positivo y ahora, según estimaciones, porque lleva dos años sin entregar estados financieros, patrimonio negativo de 10 billones. Ni hablemos de daños… Pregúntele a los pacientes".

En la alocución presidencial, Petro hizo una afirmación que se entendió como una amenaza a esas entidades. “Señores de la Comisión Séptima del Senado, pueden decidir. Mientras ustedes deciden, las EPS seguirán quebrando una tras otra, no las voy a salvar, porque yo lo que quiero salvar es la salud de la gente”, dijo.

“Las condiciones de hoy nos permiten decir con certeza que, si sigue el sistema de EPS, condenan a la nación a la quiebra y al fracaso total, por cinco poderosos políticos que se han llenado los bolsillos”, agregó el primer mandatario.

La sentencia ha generado una ola de reacciones en el país. “¡Qué capacidad infinita para destruir, destruir y destruir!!! Que siga su camino y el siguiente gobierno reconstruirá el desastre”, advirtió el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.

Que capacidad infinita para destruir, destruir y destruir !!! Que siga su camino y el siguiente gobierno reconstruirá el desastre. #NOMASCHANTAJES !!! https://t.co/MjTCuUwxMs — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 13, 2025

El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, también puso sobre la mesa las cifras de la Nueva EPS

La verdad de los hechos sobre la desastrosa intervención de la Nueva EPS pic.twitter.com/Idb9eskBWt — Alejandro Gaviria (@agaviriau) September 13, 2025

“Lo de Gustavo Petro ayer es inhumano y desalmado. Reconoció que está destruyendo a las EPS a modo de chantaje para que la Comisión VII de Senado apruebe su pésima reforma sin importarle la estela de sufrimiento y muerte que está causando”, dijo.