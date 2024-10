¿Niño o niña? Polémica por borrador de decreto del Gobierno Petro que permite cambiar el sexo en el registro civil a partir de los siete años

La funcionaria explica que “cuando tenemos una autorreferencia diferente a la parte física, si eso no se resuelve y se deja avanzar, puede haber daños irrecuperables para estos niños, niñas y adolescentes. Ellos deben tener la posibilidad de decir que se autoidentifican de una manera particular”. El borrador de decreto establece que sus disposiciones “se aplicarán a las personas que soliciten corregir el componente sexo de su registro civil de nacimiento en ejercicio de su derecho a autodeterminar su identidad de género”.

La norma establece, entonces, que “quienes ejercen la función notarial no podrán rechazar la solicitud de corrección para una persona menor de edad”. El borrador de decreto explica la argumentación jurisprudencial que sustenta esta decisión. Asegura que la Corte Constitucional ha dicho que la “modificación del registro civil de personas con experiencia de vida trans es una corrección de un error, no un cambio en su identidad, en tal sentido, exigirles acudir a la vía judicial afecta sus derechos y crea desigualdades con las personas cisgénero”.

Asimismo, manifiesta que la Corte ha obligado a incluir la letra T en el género del documento de identidad para reconocer los derechos de las personas que se reconocen como transexuales, y que en 2022 determinó que también era válido poner NB para reconocerse como no binario. En esa misma sentencia, el alto tribunal instó a la Registraduría a permitir que los colombianos que así lo quieran puedan optar por esa categoría.

El tema suscita enorme controversia. La exfiscal Viviane Morales asegura que “se está banalizando un tema de la mayor importancia y seriedad. Por seguir la línea progre y demostrar que van a la vanguardia, están desconociendo los mismos derechos del niño. Entonces, por qué no se le pregunta a la ministra si está de acuerdo con bajar la responsabilidad penal a los 10 años. Si tienen la conciencia para definir algo como su identidad sexual, ¿también tendrían conciencia para votar o ir a la cárcel?”.

“Este tema es desconocer la evidencia científica. En Suecia decidieron elevar la edad para el cambio de sexo y en el Reino Unido cerraron el principal hospital público que se encargaba de hacer estas operaciones de cambio de sexo a raíz de varias demandas de niños y niñas que habían sufrido este procedimiento y a los 21 años se dieron cuenta de que era algo irreversible y no era lo que realmente querían. Hay evidencia científica de que la disforia sexual puede vivirse en la adolescencia y luego superarse.

Es un tema que se está tomando a la ligera sin la discusión ética que amerita”, agrega. Julio Hoyos, director del Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de Antioquia, sostiene que no se puede explicar este decreto sin entender que la sexualidad humana no se sigue por instintos como en el mundo animal, sino que está regulada por vínculos sociales que han hecho que ciertas cosas estén o no permitidas en ciertos tiempos.