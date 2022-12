“No dejaremos a los protegidos de la UNP sin carros”: Alan Perlman, contratista de la entidad

El representante de Neorenting SAS aseguró que uno de los nuevos contratistas no tiene los carros para cumplirle a la Unidad Nacional de Protección.

Las últimas semanas no han sido fáciles para Alan Perlman, representante legal de la firma Neorenting SAS, una de las empresas contratistas más reconocidas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que presta sus servicios de carros blindados y convencionales a esa entidad desde 2015.

El contrato de su empresa con la UNP terminó el pasado 2 de noviembre con una transición de 30 días más para hacer el empalme con el nuevo contratista de su zona, JC VECTOR, pero según Perlman ese nuevo contratista no tenía los vehículos para prestar el servicio.

“En aras de garantizar la vida de los protegidos y continuar trabajando ,la entidad nos pidió el favor de que siguiéramos prestando el servicio, ya que se iniciaron los procesos de incumplimiento a este contratista”, sostuvo Perlman.

Perlman asegura que han venido de prórroga en prórroga, pero que el próximo 25 de diciembre vencen esos contratos definitivamente.

“A menos de una semana de acabarse el contrato, el contratista (JC VECTOR) no ha puesto los carros. Dependemos de la entidad, hoy en día estamos prestando el servicio, ya que ellos no tuvieron cómo”, dijo el representante de Neorenting.

Lo que no es claro, según Perlman, es hasta cuándo estarán prestando el servicio, pues dependen de la gestión de la entidad y de su departamento jurídico frente al contratista que incumplió.

“Van a pedirle al contratista que nos ceda el pago, ya que los vehículos son nuestros. Nosotros siempre hemos creído en el país y lo seguiremos haciendo porque esa es nuestra misión en este momento. Vamos a colaborarle a la entidad, vamos a colaborarle al paí,s para que este programa de protección siga fluyendo”, aseguró Perlman.

En entrevista con SEMANA, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, sostuvo que el gran talón de Aquiles de esa entidad es el alquiler de los vehículos blindados y convencionales, y reveló que la llegada de nuevos contratistas fue traumática y peligrosa, pues una de las empresas salientes que tenía que hacer empalme amenazó con “apagar” los 25 vehículos arrendados. Lo hizo con cuatro, entre los que se encontraban los de dos expresidentes, por lo cual se abrió un proceso sancionatorio.

“Estamos buscando adquirir una parte de la flota (1.000 vehículos) bajo el sistema de renting o de compra. Si es compra, sería bajo la modalidad de gobierno a gobierno o en sociedad con el Ministerio de Defensa, bajo la lupa de Colombia Compra Eficiente”, reveló Augusto Rodríguez.

Atentado por carro varado

Otro de los problemas con los vehículos está relacionado con el deficiente mantenimiento que algunas empresas les realizan a los vehículos arrendados. Muchos carros alquilados a la entidad se varan frecuentemente y no son reemplazados a tiempo, en un evidente incumplimiento del contrato, que cuyo costo se podría contar en vidas.

Para la muestra un botón. A mediados de abril de este año, la UNP le asignó un esquema de protección a Gabriel Ángel Quintero, líder de restitución de tierras en Norte de Santander. Entre mayo y septiembre, el vehículo tuvo cuatro mantenimientos.

El 5 de octubre el carro quedó varado. La UNP solicitó a la empresa arrendadora la reposición, pero nunca llegó, y Quintero tuvo que moverse en moto, acompañado, a lo lejos, por sus dos escoltas. El 31 de octubre, fue víctima de un atentado en el corregimiento Llanos de los Trigos, cerca de Ocaña, Norte de Santander.

“Lo estaban esperando y comenzaron a dispararle. Los escoltas y Quintero se arrojaron a una zanja y desde allí repelieron el ataque. Nuestros escoltas no han sido preparados para el combate sino para la defensa y la protección de la persona. Tenían que sacarlo de la zona de peligro, pero no había forma porque no había vehículo”, reveló el director de la UNP.