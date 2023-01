No la dejaba hacer nada: así controlaba John Poulos la vida de Valentina Trespalacios

El cruel feminicidio de Valentina Trespalacios sigue siendo materia de investigación para las autoridades colombianas. El presunto asesino de la DJ, el estadounidense John Poulos, se declaró inocente el pasado viernes 27 de enero en la primera audiencia. La misma se reanudará el martes.

JUEVES 19 DE ENERO, 8:53 P. M. John Poulos llega al apartamento, alquilado por cuatro días, después de un viaje desde Estados Unidos. La maleta que lleva es la misma que usó para meter el cuerpo de Valentina. - Foto: fotos: suministradas a semana api

El caso de Valentina mantiene consternados a los colombianos. La forma en que fue asesinada y los celos enfermizos del presunto asesino ha generado el rechazo de una gran cantidad de personas, no solo de Colombia, también de otras naciones. Por ello, a continuación se expone la forma en que Poulos “controlaba” a la joven DJ, según información encontrada por investigadores del caso.

Una amiga muy cercana a Valentina Trespalacios señaló que el extranjero fue muy celoso. “Poulos le revisaba los amigos que ella tenía en Instagram, miraba a quiÉn seguía, él una vez nos mandó a seguir con un investigador privado”, dijo la allegada.

Esta misma persona también agregó lo siguiente: “Valentina se había ido para Aruba con Santiago, entonces no había cÓmo hacer para que John no se diera cuenta de que estaba allá. Entonces Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado, y fue cuando le dijo que necesitaba dinero (1.000 dólares) y que me lo enviara a mí, ahí fue cuando John, por medio de la casa de cambio Money Gram, me envía el dinero”, le contó la amiga a las autoridades, de acuerdo con información recogida por El Tiempo.

De igual manera, esta amiga de Valentina Trespalacios no fue la única que habló sobre los celos enfermizos de Poulos contra ella. Su hermano, Daniel Felipe Traspalacios, habló del tema.

“Realmente él no nos trajo sospechas. Ya las sospechas comenzaron cuando él contrató a un investigador privado para investigarla, para seguirla a las fiestas, pero ella nunca nos dijo nada. El sábado en la noche, decía mi mamá que ella le mandó un mensaje que dice: ‘Mami, la vida no es fácil, todo tiene un precio’. Mi mamá no la tomó por el tema de que el man la tratara mal o algo. Mi mamá le decía que ella no necesitaba darnos nada, que ya nos daba mucho. Mi mamá no habló más con ella y fue mi hermanito quien habló con ella a la medianoche del sábado”, señaló.

SEMANA conoció los videos que detallan, minuto a minuto, el plan criminal de John Poulos luego de asesinar a la DJ Valentina Trespalacios. - Foto: Autor Anónimo

“Ella era muy esquiva con personas celosas. De pronto esta persona era celosa extrema, contrató a un investigador privado, la verdad nunca sospechamos de él. Sabíamos que era celoso porque mi hermana tenía muchos pretendientes, él siempre estaba pendiente de qué le escribían, con quién hablaba. Nos cuenta la mejor amiga, Silvana, que ella le recomendaba que borrara las conversaciones, que se cuidara mucho, que ella teniendo esposo sabía cómo era eso”, agregó el joven en Noticias Caracol.

DOMINGO 22 DE ENERO, 10:03 A. M. John Poulos baja al parqueadero con el carrito de mercado. Se acerca al vehículo y se esfuerza en alzar la maleta. La cobija la usa para tapar la cabeza de la DJ asesinada.

Así como Daniel, Laura Hidalgo, su madre, también se pronunció y en SEMANA mencionó que Valentina la llamó el sábado 21 de enero y habló un rato con ella:

“Ella nos llamó, que estaba en su nuevo apartamento, preguntó por su hermanito Sebastián, hizo una videollamada, estaba muy feliz mostrando su apartamento (donde viviría, en el norte de Bogotá). Mi hijo habló con John, su pareja. John Poulos era el novio de mi hija, tenían casi un año de relación, vino a Colombia en varias ocasiones, fueron a varios lugares aquí en Colombia, fueron a restaurantes, viajaron juntos a México. Él sabía que mi hija era DJ, era niña de casa, una niña que solo quería cosas buenas. Conocíamos solo cosas buenas de él, se mostró como un hombre tierno, amoroso”.

Valentina Trespalacios fue asesinada el pasado 22 de enero y su cuerpo fue abandonado en un contenedor de basura. Tenía 21 años y se dedicaba a la música como DJ. Su pareja, John Poulos, la asesinó y se fue para Panamá. Desde allí fue rápidamente deportado. - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios

La madre de la joven reconoció que nunca ahondó respecto a John, si era verdad que vivía o no en Texas, Estados Unidos. “Nos mostraba el apartamento en que vivía, decía que le manejaba información de negocios a personas importantes, que cotizaba en bolsa, nos mostraba fotos y decía que era su mamá. Yo no creo que él viajara de Estados Unidos a Colombia para asesinarla, no sé qué vio, le arrebató la vida a un ser puro”.