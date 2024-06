“No puedo creer todo esto”: novia despide a dama de honor que murió en su matrimonio, en Valledupar

“Mi amiga linda, mi reina, mi mona, la del corazón más noble, no puedo creer todo esto. Dios mío, te rogué tantooo. Dios mío, gracias por ser un ángel a mi vida, por amarme tanto, manita; me duele el alma, teníamos tantos sueños. Fuiste tan buena conmigo, manita linda, te amo tantoo. Dios, ayúdanos. Quién me va a llamar todos los días, eras un ángel en la tierra a todos los que te conocían”, escribió.