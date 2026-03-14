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Novios extranjeros llegaron a casarse en Santa Marta y les cancelaron la boda a última hora: entre lágrimas, esto denunció la novia

En un video, la pareja de novios se vio muy afectada.

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Redacción Nación
14 de marzo de 2026, 9:15 a. m.
La pareja de novios en Santa Marta.
La pareja de novios en Santa Marta. Foto: Pantallazos de video de la cuenta en X: @dona_pily2

En las redes sociales se viralizó la denuncia de una pareja de novios extranjeros que llegaron hasta Santa Marta para celebrar su soñada boda, que estaba a cargo de un hotel, pero que este supuestamente les canceló a última hora.

Se trata de un hombre de origen mexicano y su novia chilena, quienes ya estaban en Santa Marta junto a sus familiares y amigos de varios países.

“Estamos acá en Santa Marta, en el Hotel Alunay. Este hotel canceló nuestra boda una noche antes”, dijo la novia en un video.

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De acuerdo con el novio, el valor de lo que costaba la boda estaba totalmente cancelado, todo bajo contrato, y ahora “nadie quiere dar la cara”.

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“Nadie quiere regresar el dinero, obviamente. Y no solo eso, yo mandé a mis huéspedes a este hotel a quedarse aquí, simplemente porque este iba a ser el lugar donde iba a ser la boda. Prácticamente, de último minuto me cancelan”, relató el hombre de origen mexicano.

Entre lágrimas, la novia agregó: “Imagínate, nosotros no somos de aquí, juntamos a nuestros amigos, familiares, de diferentes países; tenemos amigos que son de Dubái, Indonesia, China, Canadá, India. ¿Tú crees que alguien de ellos le va a decir a alguien de su círculo que venga para acá?“.

Por el momento, se desconocen las causas puntuales de la cancelación de dicha boda y si finalmente esta se pudo llevar a cabo o no.

No obstante, tras ese hecho que empaña la imagen de la capital de Magdalena, algunos internautas comentaron en X: “Tiene que haber otro hotel en Santa Marta que se ponga la 10 y les ayude”. “Eso hablaría bien de esa ciudad y de su gente”; “Que demanden por incumplimiento. Responsabilidad civil contractual, soliciten indemnización y que les paguen por daño emergente. Pero, sobre todo, que le paguen bien a un buen abogado"; “¡¡Wow!! Qué feo eso. Como para recomendarlo ampliamente"; “No hay derecho, ese hotel debe responder por su irresponsabilidad”.