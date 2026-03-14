Novios extranjeros llegaron a casarse en Santa Marta y les cancelaron la boda a última hora: entre lágrimas, esto denunció la novia

En las redes sociales se viralizó la denuncia de una pareja de novios extranjeros que llegaron hasta Santa Marta para celebrar su soñada boda, que estaba a cargo de un hotel, pero que este supuestamente les canceló a última hora.

Se trata de un hombre de origen mexicano y su novia chilena, quienes ya estaban en Santa Marta junto a sus familiares y amigos de varios países.

“Estamos acá en Santa Marta, en el Hotel Alunay. Este hotel canceló nuestra boda una noche antes”, dijo la novia en un video.

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De acuerdo con el novio, el valor de lo que costaba la boda estaba totalmente cancelado, todo bajo contrato, y ahora “nadie quiere dar la cara”.

“Nadie quiere regresar el dinero, obviamente. Y no solo eso, yo mandé a mis huéspedes a este hotel a quedarse aquí, simplemente porque este iba a ser el lugar donde iba a ser la boda. Prácticamente, de último minuto me cancelan”, relató el hombre de origen mexicano.

Entre lágrimas, la novia agregó: “Imagínate, nosotros no somos de aquí, juntamos a nuestros amigos, familiares, de diferentes países; tenemos amigos que son de Dubái, Indonesia, China, Canadá, India. ¿Tú crees que alguien de ellos le va a decir a alguien de su círculo que venga para acá?“.

Por el momento, se desconocen las causas puntuales de la cancelación de dicha boda y si finalmente esta se pudo llevar a cabo o no.

No sé si alguien en Santa Marta ya tomó cartas en esto, pero que a esta pareja, ella chilena, él mexicano, el hotel ALUNA le haya cancelado su boda un día antes de lo programado, habiendo traído además, gente de todo el mundo, es imperdonable, inaceptable y merece todas las… pic.twitter.com/hqgKzGRpdw — DoñaPily (@dona_pily2) March 14, 2026

No obstante, tras ese hecho que empaña la imagen de la capital de Magdalena, algunos internautas comentaron en X: “Tiene que haber otro hotel en Santa Marta que se ponga la 10 y les ayude”. “Eso hablaría bien de esa ciudad y de su gente”; “Que demanden por incumplimiento. Responsabilidad civil contractual, soliciten indemnización y que les paguen por daño emergente. Pero, sobre todo, que le paguen bien a un buen abogado"; “¡¡Wow!! Qué feo eso. Como para recomendarlo ampliamente"; “No hay derecho, ese hotel debe responder por su irresponsabilidad”.