Suscribirse

Catatumbo

Ofrecen hasta $200 millones por francotirador que asesinó a policía en El Tarra, Norte de Santander

Las autoridades señalan a un guerrillero del ELN como responsable.

Redacción Semana
20 de agosto de 2025, 3:32 a. m.
Jefferson Andrés Ortiz Ocampo, subintendente de la Policía asesinado en El Tarra por un francotirador.
Jefferson Andrés Ortiz Ocampo, subintendente de la Policía asesinado en El Tarra por un francotirador. | Foto: Policía.

La muerte del subintendente de la Policía Jefferson Andrés Ortiz Ocampo estremeció a la fuerza pública, cuando este martes, 19 de agosto, hacia las 10:30 a.m., realizaba labores de patrullaje en zona urbana del municipio de El tarra, en Norte de Santander.

Según confirmaron las autoridades, el uniformado oriundo de Cali, fue impactado por un disparo de fusil realizado por un francotirador, y a pesar de que alcanzó a ser trasladado a un centro médico, su destino fue inevitable: murió producto del balazo.

“Estaban en el desarrollo normal de sus actividades, en el control de lo que es la labor policial, solicitud de los antecedentes penales, revisión de vehículos, control de motocicletas, todo lo que tiene que ver con nuestra labor, y lamentablemente es asesinado por un bandido del ELN”, dijo el comandante de Policía de Norte de Santander a Caracol radio.

Condenamos y rechazamos con la mayor contundencia el atentado criminal que segó la vida de nuestro subintendente Jefferson Andrés Ortiz Ocampo en momentos en que el uniformado cuidaba a los habitantes del municipio El Tarra (Norte de Santander)”, dijo en la red social X el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía.

“Acciones demenciales como esta nos ratifican que tenemos que arreciar la ofensiva contra el multicrimen y el delito para liberar a nuestra patria de estas organizaciones que solo siembran dolor en Colombia”, aseguró.

El ELN bloquea a Arauca en dos puntos de la vía a la Cuna de la Libertad con camiones atravesados en las carreteras.
El ELN bloquea a Arauca en dos puntos de la vía a la Cuna de la Libertad con camiones atravesados en las carreteras. | Foto: Redes sociales

El uniformado, de 32 años, era padre de dos pequeños.

Al conocer sobre su muerte, el Ministerio de la Defensa ofreció una millonaria suma de dinero para dar con el responsable de hasta 200 millones de pesos.

“No hay palabras que alcancen para condenar el cobarde atentado que arrebató la vida de nuestro subintendente Jefferson Andrés Ortiz Ocampo, mientras protegía con valor a la comunidad de El Tarra, Norte de Santander”, dijo también en la red social X Pedro Sánchez, jefe de esa cartera.

“Acompañamos a su familia, amigos y compañeros de la Policía de Colombia. Ruego a Dios por su descanso eterno y espero que su familia encuentre algo de consuelo en una patria agradecida. Su sacrificio honra a Colombia. Su recuerdo nos obliga a redoblar la fuerza”, expresó.

Un reciente informe de SEMANA reveló que el ELN ha asesinado a 50 militares y ha herido a 204 en el 2025; 214 víctimas fueron soldados.

Contexto: ¿De cuál paz hablan? El ELN ha asesinado a 50 militares y ha herido a 204 en el 2025; 214 víctimas fueron soldados

Entre los casos se incluyen los secuestros de los soldados Julián Reinel Sáenz y Yimer Andrés Coral, así como de los policías Fabián Pérez y Franque Hoyos. El documento en poder de SEMANA plasma la barbarie del ELN con los policías y soldados, en medio de la llamada paz total.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Si no vienen, entonces estamos en la olla”: Petro regañó a su gabinete por no asistir a su polémico consejo de ministros

2. Tabla de posiciones en Liga BetPlay luego del Santa Fe vs. Envigado: se movieron los ocho

3. “Nos toca salirnos de las Naciones Unidas”: Gustavo Petro criticó referendo que busca tumbar el acuerdo de paz con las Farc

4. Impactantes imágenes de gran explosión provoca varios heridos y caos en las calles de EE. UU.: esta fue la razón

5. Error de Marino Hinestroza dejó sin Copa Libertadores a Nacional: video del penal que falló

LEER MENOS

Noticias relacionadas

El TarraELNpolicías asesinados

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.