Ofrecen hasta $200 millones por francotirador que asesinó a policía en El Tarra, Norte de Santander

La muerte del subintendente de la Policía Jefferson Andrés Ortiz Ocampo estremeció a la fuerza pública, cuando este martes, 19 de agosto, hacia las 10:30 a.m., realizaba labores de patrullaje en zona urbana del municipio de El tarra, en Norte de Santander.

Según confirmaron las autoridades, el uniformado oriundo de Cali, fue impactado por un disparo de fusil realizado por un francotirador, y a pesar de que alcanzó a ser trasladado a un centro médico, su destino fue inevitable: murió producto del balazo.

“Estaban en el desarrollo normal de sus actividades, en el control de lo que es la labor policial, solicitud de los antecedentes penales, revisión de vehículos, control de motocicletas, todo lo que tiene que ver con nuestra labor, y lamentablemente es asesinado por un bandido del ELN”, dijo el comandante de Policía de Norte de Santander a Caracol radio.

“Condenamos y rechazamos con la mayor contundencia el atentado criminal que segó la vida de nuestro subintendente Jefferson Andrés Ortiz Ocampo en momentos en que el uniformado cuidaba a los habitantes del municipio El Tarra (Norte de Santander)”, dijo en la red social X el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía.

“Acciones demenciales como esta nos ratifican que tenemos que arreciar la ofensiva contra el multicrimen y el delito para liberar a nuestra patria de estas organizaciones que solo siembran dolor en Colombia”, aseguró.

El uniformado, de 32 años, era padre de dos pequeños.

Al conocer sobre su muerte, el Ministerio de la Defensa ofreció una millonaria suma de dinero para dar con el responsable de hasta 200 millones de pesos.

“No hay palabras que alcancen para condenar el cobarde atentado que arrebató la vida de nuestro subintendente Jefferson Andrés Ortiz Ocampo, mientras protegía con valor a la comunidad de El Tarra, Norte de Santander”, dijo también en la red social X Pedro Sánchez, jefe de esa cartera.

“Acompañamos a su familia, amigos y compañeros de la Policía de Colombia. Ruego a Dios por su descanso eterno y espero que su familia encuentre algo de consuelo en una patria agradecida. Su sacrificio honra a Colombia. Su recuerdo nos obliga a redoblar la fuerza”, expresó.

Un reciente informe de SEMANA reveló que el ELN ha asesinado a 50 militares y ha herido a 204 en el 2025; 214 víctimas fueron soldados.