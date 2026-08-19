Durante las próximas 24 horas se prevén lluvias en diferentes zonas del país, con los mayores acumulados concentrados en el Pacífico colombiano, el occidente del Caribe y sectores de las regiones Andina, Orinoquía y Amazonia.

Colombia, un país de desastres: el análisis de Max Henríquez

Estas son las zonas donde lloverá con mayor intensidad, dice el Ideam

Según el Ideam, en el Caribe, las precipitaciones se concentrarán en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba, principalmente durante la tarde y la noche.

En la región Pacífica, Chocó, el occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño tendrán los mayores acumulados, especialmente entre la tarde, la noche y la madrugada.

Para la región Andina, se pronostican lluvias en sectores de Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila.

Los periodos de mayor intensidad serían la tarde y la madrugada.

En la Orinoquía, las lluvias se concentrarían en Arauca, Casanare, Vichada, Meta y Guaviare, con mayor intensidad durante la tarde y la noche.

En la Amazonia, se esperan precipitaciones principalmente en Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guainía y Vaupés durante la noche y la madrugada.

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias entre ligeras y moderadas.

¿Dónde se presentarán las temperaturas más elevadas?

El pronóstico señala que algunas zonas del Caribe y de la región andina podrían registrar temperaturas cercanas o superiores a los valores climatológicos habituales para agosto. Esta condición podría presentarse en departamentos como Sucre, Bolívar, Cesar, Córdoba, Antioquia, Cundinamarca, Tolima y Huila, además de sectores altos de Nariño y Cauca.

La combinación de temperaturas elevadas y humedad podría generar una sensación térmica especialmente alta durante las tardes en sectores del norte del Caribe y la región Pacífica.

Cali tendrá este miércoles una jornada con cielo entre parcial y mayormente nublado y posibilidad de lluvias ligeras durante la mañana y la noche. La temperatura máxima será de aproximadamente 26 °C. Foto: Getty Images

Así estará el clima en las principales ciudades de Colombia

El pronóstico contempla una jornada con lluvias en algunas ciudades, mientras que otras tendrán condiciones secas y temperaturas de hasta 31 °C.