Ojo: estas son las medidas implementadas por la Alcaldía para celebración de Halloween en Bogotá

En la mañana de este viernes y previo a las celebraciones de Halloween, de este fin de semana y del lunes 31 de octubre, la alcaldesa Claudia López, junto a los secretarios de Salud, Alejandro Gómez; de Seguridad, Aníbal Fernández De Soto; y el subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Herbert Benavidez, dieron importantes recomendaciones para el uso adecuado de disfraces, máscaras y maquillaje. De igual forma, anunciaron medidas de seguridad para la ciudad.

“Este fin de semana tendremos una fiesta muy especial para los niños y las niñas, y queremos dar algunas recomendaciones para ellos, los papás y las familias, y para los adultos que también disfrutarán del Halloween” dijo la alcaldesa López.

“La celebración de Halloween para adultos es mejor que la realicen en centro nocturno, o en casas, por favor no se queden en la calle, no manejen consumiendo alcohol, escojan con tiempo el conductor elegido y programen su regreso a casa”, recalcó la mandataria.

Sobre el uso de disfraces, se recomienda seleccionar los fabricados con materiales seguros, no se debe usar aquellos que puedan hacer combustión como el plástico y evitar el uso de máscaras, estas pueden obstruir la visión y respiración de los niños. Se debe tener en cuenta que elementos como espadas, varitas, cuchillos y bastones sean flexibles para evitar accidentes.

Cualquier tipo de lente de contacto es de uso personal. No se deben prestar, intercambiar, alquilar y nunca se debe dormir con ellos puestos. Los únicos establecimientos autorizados para vender y adaptar lentes de contacto son las ópticas con consultorio.

El maquillaje se debe comprar en un sitio de confianza, verificar que no está vencido o derretido, debe indicar que es para uso en la piel o cara, además debe ser lavable con agua; antes de aplicarlo en el rostro se debe realizar una prueba en el antebrazo para verificar que no genere algún tipo de alergia.

“Este es un fin de semana que debe estar marcado de alegría y seguridad, por eso además de verificar los riesgos de máscaras, lentes de contacto y maquillaje, debemos verificar el estado de los dulces, si están húmedos o desmoronados no se pueden utilizar, además debemos consumirlos con moderación para no terminar enfermos” dijo el secretario de Salud, Alejandro Gómez.

Precisamente, frente al tema de los dulces antes de comerlos es importante: verificar la fecha de vencimiento, desechar los que no están empacados, ni sellados, que tengan el empaque roto o que no estén en su empaque original. También confirmar que no estén decolorados o derretidos.

La Administración Distrital hace un llamado para que la compra de dulces o alimentos para esta celebración se realice en lugares confiables y con consumo racional, precisamente, si por consumo excesivo de dulces o en mal estado, algún integrante del hogar presenta dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea, debe evitar automedicarse y acudir de inmediato a un servicio de salud.

Medidas de seguridad

Los equipos de la Secretaría de Salud, junto a las Alcaldías Locales, completarán 200 operativos de inspección, vigilancia y control a los establecimientos que comercializan los productos que más se consumen durante esta temporada de Halloween, como golosinas, snacks, helados, gaseosas, refrescos azucarados, entre otros.

Por su parte, la Policía de Bogotá y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia dispusieron 7.174 hombres y mujeres policías, de distintas especialidades, y 451 servidores públicos, respectivamente, que estarán desplegados durante este fin de semana, en las diferentes localidades, para garantizar la seguridad y la sana convivencia en la ciudad.

“Este fin de semana tendremos en la ciudad un componente robusto entre policías y gestores de convivencia de las Alcaldías Locales y las secretarías de Gobierno y Seguridad para acompañar la celebración y garantizar la convivencia en Bogotá”, puntualizó el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto.