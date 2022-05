Ojo: estos son los cortes de luz en Bolívar para este jueves

Como parte de las labores de mantenimiento y reparación de la red eléctrica, Afinia, filial del Grupo EPM, programó una serie de cortes de luz para este jueves 26 de mayo en tres municipios de Bolívar.

De acuerdo con la entidad, los trabajos correctivos se realizarán en los municipios de Mahates, Arjona, Marialabaja y el corregimiento de San Cayetano (San Juan Nepomuceno), entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Los cortes pueden tener duraciones cortas, de no más de dos horas, o largas de hasta ocho horas, por lo que es conveniente contar con un plan B en caso de que se requiera la energía para trabajar u otras labores de casa.

La labores de mantenimiento se adelantaran con el fin de avanzar en la optimización del servicio de energía en los municipios donde opera. Para ello debe realizar mantenimientos correctivos en la línea Ternera – Gambote y así garantizar la continuidad del servicio en distintos municipios de Bolívar, informó Afinia.

Los correctivos hacen parte de un plan de adecuaciones del servicio de energía eléctrica en el departamento de Bolívar, por ello Afinia solicita a sus usuarios ser pacientes y respetuosos con los funcionarios designados para realizar dichos trabajos.

Ante cualquier queja puede comunicarse a los canales presenciales y virtuales o las líneas 115, 605 – 3500444 y 01 8000 919191; además los usuarios pueden acceder a estos y otros servicios a través de la página www.afinia.com.co y la aplicación Afiniapp.

Contratistas sin pago en Bolívar

De otro lado, contratistas de obras viales, en el departamento de Bolívar, están al borde de un colapso, esto porque no han recibido el respectivo pago por su trabajo, el cual estaban adelantando en San Jacinto del Cauca, donde habrían hecho un contrato verbal con Marcial Chávez, alcalde de ese municipio, para arreglar una vía, las cual estaría adelantada en un 70 %.

SEMANA logró comunicarse con dos representantes de los trabajadores a quienes les estarían debiendo dinero; se conoció que habían pactado pagarles 160.000 pesos por hora, sin embargo, a uno de ellos le deben aproximadamente 141 millones de pesos.

“A mí me estaban adeudando 1.320 horas, el año pasado me abonaron 70 millones de pesos, pero desde esa época no he recibido más dinero. Lo único que me han dicho es que el 5 de marzo me pagaban, luego que en el mes de abril, ya estamos en mayo y no pasa nada”, manifestó Édgar Ortiz, contratista de la obra que se estaba ejecutando desde Guaranda hasta Mamarraya, Sucre, en ese sector estaban arreglando una carretera.

Según Ortiz, el mandatario de San Jacinto del Cauca, trabaja con un hombre llamado Federico que sería el secretario de Planeación, y también con otro hombre llamado Jairo, quien sería el secretario General; al parecer, estas tres personas habrían convencido a Édgar y otros contratistas para llevar a cabo el trabajo que les adeudan.

“El alcalde no da la cara, no viene casi al municipio. Todo empezó porque el año pasado estaba trabajando en Majagual, Sucre, con el resto del equipo estábamos canalizando unos caños en esa zona, pero el trabajo terminó. Hasta allá llegaron los tres personajes: Marcial, Federico y Jairo, a proponerme arreglar la vía de Guaranda hasta Mamarraya, porque se dieron cuenta que tenía la máquina parada. La idea era abrir la vía por un cerro, entonces acepté, me dijeron lo del pago, fuimos al sector y empezamos a trabajar”, contó Edgar.

SEMANA intentó comunicarse con Marcial Chávez, alcalde de San Jacinto del Cauca, pero no tuvo respuesta alguna. Por el momento, son cuatro los contratistas que esperan que les cumplan con los respectivos pagos.