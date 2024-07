Pacho Santos, nuestro Boris Johnson

Pacho Santos es un personaje peculiar: desabrochado, irreverente, mal afeitado y lengüilargo. Esos rasgos de su personalidad hicieron que su nombramiento en la embajada de Colombia en Washington no hubiera estado ausente de críticas. Algunos interpretaron la noticia como si hubieran nombrado en el puesto diplomático más importante del país a un personaje sin criterio, mérito ni experiencia. Esa apreciación, sin embargo, es injusta.

El nuevo embajador no solo fue vicepresidente de la república por ocho años, sino también editor del diario más importante del país. Además de eso, se apersonó –mediante su Fundación País Libre– de la causa de los secuestrados. Pero adquirió la formación requerida para su nuevo cargo en sus ocho años como copiloto en el gobierno de Álvaro Uribe. No hay mejor plataforma para conocer de cerca los problemas del país que ese puesto. Eso incluye no solo las relaciones internacionales, sino también la realidad del narcotráfico.